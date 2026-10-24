La Campagnola paraliza la producción en Mar del Plata y suspenderá a 60 trabajadores

La Campagnola suspenderá a 60 trabajadores de su planta de conservas de pescado en Mar del Plata a partir del miércoles 28 de octubre, en medio de dificultades para sostener la producción por la falta de materia prima y la acumulación de mercadería sin vender. La empresa, perteneciente al Grupo Arcor, negocia con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) las condiciones económicas que regirán durante la interrupción de actividades.

La decisión responde principalmente a una fuerte caída en la disponibilidad de caballa, especie utilizada para elaborar conservas. A ese problema se sumaron el exceso de latas de atún almacenadas y una demanda insuficiente para absorber la producción.

La suspensión tendrá carácter temporal, aunque todavía no se precisó su duración. Los trabajadores afectados recibirán asignaciones no remunerativas, pero el porcentaje de sus ingresos que conservarán continúa bajo negociación entre los representantes sindicales y la compañía.

La falta de caballa complica la producción

Uno de los principales factores detrás de la medida es la reducción de las capturas de caballa. De acuerdo con datos del sector citados por Infobae, los desembarques de esta especie disminuyeron cerca del 90% respecto del año anterior.

Frente a esa escasez, La Campagnola había comenzado a utilizar lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la acumulación de latas terminadas, junto con la caída de las ventas, terminó limitando también esa alternativa productiva.

(Infobae)

La situación se agravó porque el buque Floridablanca, habitualmente vinculado con la pesca de caballa, volvió a concentrarse en la captura de merluza hubbsi. Además, la planta marplatense no procesa anchoa procedente de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que reduce sus posibilidades de diversificación.

Qué explicó el Grupo Arcor

En un comunicado difundido por la compañía, el Grupo Arcor reconoció las dificultades para mantener el funcionamiento habitual de la fábrica.

"Ante la falta de materia prima disponible debido a una temporada de caballa que resultó adversa, La Campagnola se ve impedida de contar con un abastecimiento regular para sostener la producción de su planta ubicada en Mar del Plata", señaló la empresa.

Asimismo, indicó que "la compañía está analizando, en conjunto con el sindicato, alternativas en el marco de la normativa laboral vigente". Entre esas herramientas figura la suspensión temporal, contemplada para determinadas situaciones de reducción de la actividad.

(Infobae)

Negocian los ingresos de los trabajadores

La discusión entre la empresa y el SOIP se concentra ahora en las condiciones económicas de los 60 operarios afectados. Daniel Maggio, delegado de la planta, explicó que todavía resta establecer qué porcentaje de sus remuneraciones percibirán durante la suspensión.

El mecanismo previsto se encuadra en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite acordar asignaciones no remunerativas ante suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por fuerza mayor debidamente acreditada.

La planta de Mar del Plata es la única instalación del país donde La Campagnola elabora conservas de pescado. Arcor la adquirió en 2006. En 2019, el grupo cerró otra fábrica de conservas en Mendoza, una decisión que afectó a 150 trabajadoras.

La caída del consumo también afecta a la industria

El escenario productivo coincide con una retracción del consumo masivo en Argentina. Según datos de la consultora Scentia citados por Infobae, las ventas del sector registraron una caída interanual del 1,7% en septiembre.

El relevamiento también señaló que el consumo acumuló una disminución del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026, reflejando las dificultades que enfrentan distintas actividades vinculadas con los alimentos.

Mientras continúan las negociaciones, la incertidumbre alcanza tanto a los ingresos de los empleados como a la reanudación de las tareas. La disponibilidad de materia prima y la recuperación de las ventas serán factores determinantes para definir cuándo podrá normalizarse la producción.