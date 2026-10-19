Cierre de concesionaria en Concordia: a un mes, más de 30 trabajadores reclaman las indemnizaciones

Más de 30 trabajadores reclaman el pago de indemnizaciones tras el cierre de la concesionaria La Concorde S.A., representante oficial de Peugeot-Citroën, que dejó de operar hace aproximadamente un mes. Los exempleados de Concordia, Chajarí y Paso de los Libres aseguraron que fueron desvinculados sin aviso previo y que todavía no recibieron las compensaciones correspondientes.

Según manifestaron al medio El Entre Ríos, las desvinculaciones fueron comunicadas mediante telegramas en los que la empresa informó que abonaría el 50% de la indemnización, conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, denunciaron que posteriormente recibieron propuestas económicas considerablemente inferiores.

Los trabajadores señalaron que, durante conversaciones con el estudio jurídico que representa a La Concorde S.A., se analizaron alternativas de pago que oscilaron entre el 5% y el 30% de las indemnizaciones. Consideraron insuficientes esos porcentajes, especialmente por la antigüedad acumulada de quienes prestaron servicios durante años.

Cuestionamientos a las propuestas de indemnización

De acuerdo con los testimonios, los representantes legales de la empresa habrían condicionado la concreción de los pagos a la aceptación de las propuestas por parte de la totalidad de los empleados afectados.

Los exempleados aseguraron que se les indicó que, si alguno rechazaba las condiciones ofrecidas, no se realizarían los pagos. También señalaron que desconocían qué ocurriría con quienes decidieran no aceptar los montos propuestos.

A esta situación se sumó la ausencia de un cronograma oficial. Según explicaron, no recibieron garantías formales sobre las fechas de cobro ni precisiones acerca de cómo se abonaría el dinero restante en caso de alcanzar un acuerdo parcial.

Qué establece la Ley de Contrato de Trabajo

El artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo contempla una indemnización reducida para determinados despidos originados en causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputables al empleador y debidamente justificadas.

En esos supuestos, la compensación equivale a la mitad de la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245. Sin embargo, su aplicación requiere acreditar las circunstancias que justificaron la medida y no procede automáticamente ante dificultades económicas.

En el caso de La Concorde S.A., los empleados cuestionaron tanto los porcentajes ofrecidos como la falta de información sobre las condiciones de pago. No se informó públicamente una resolución judicial que determinara la procedencia de la reducción indemnizatoria.

La incertidumbre económica de las familias

Los trabajadores advirtieron que la falta de ingresos y de respuestas concretas complicó la economía de sus hogares. Mencionaron dificultades para afrontar alquileres, servicios, alimentos y otras obligaciones cotidianas.

“Somos trabajadores que dejamos años de esfuerzo en una empresa y que hoy nos encontramos sin empleo, sin indemnización y con una incertidumbre que afecta directamente a nuestras familias”, expresaron los exempleados.

También manifestaron malestar por la circulación de videos en los que, según afirmaron, aparecía el propietario de la concesionaria participando en celebraciones privadas y locales nocturnos de Concordia. Se trató de un cuestionamiento formulado por los trabajadores, sin que esas imágenes acreditaran por sí mismas la situación financiera de la firma.

Reclaman respuestas y una solución

Los exempleados insistieron en que el reclamo estaba vinculado con el cumplimiento de las obligaciones laborales posteriores al cierre de la concesionaria y solicitaron precisiones sobre las indemnizaciones.

Además, pidieron la intervención de las autoridades correspondientes y reclamaron que los responsables de la empresa informaran qué montos reconocerían, bajo qué condiciones y en qué plazos efectuarían los pagos.

Hasta el momento, según la información aportada por los trabajadores, no se había comunicado una fecha definitiva de cobro ni un acuerdo formal que contemplara a todos los afectados. Más de 30 familias permanecían a la espera de una solución.