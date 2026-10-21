La actividad económica cayó 1,7% en agosto y registró su mayor retroceso del año

La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto de 2026, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado representó la mayor contracción registrada en lo que va del año y marcó el segundo mes consecutivo de retroceso del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

A pesar de la caída, el indicador acumuló un crecimiento del 1,2% durante los primeros ocho meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, los datos reflejaron un desempeño desigual entre los distintos sectores productivos.

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad económica mostró una leve recuperación del 0,1% respecto de julio. Por su parte, el índice de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de mediano plazo, permaneció sin modificaciones.

La industria y el comercio encabezaron las caídas

Los sectores que más contribuyeron al retroceso de la actividad económica fueron la industria manufacturera y el comercio, que registraron disminuciones interanuales del 3,2% y 3,5%, respectivamente.

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto de 2026 y subió 0,1% respecto a julio en la medición desestacionalizada https://t.co/92jktJ7NI7 https://t.co/ou5Vbl6tgG — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 21, 2026

Según el informe del INDEC, ambas actividades restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, lo que explicó una parte importante de la contracción general.

La caída de agosto también fue la más pronunciada en casi dos años, desde septiembre de 2024, cuando el indicador había registrado una disminución del 2,4%.

Qué sectores lograron crecer durante agosto

A diferencia de la industria y el comercio, algunas actividades económicas mantuvieron resultados positivos durante el octavo mes del año.

La explotación de minas y canteras encabezó los incrementos, con una expansión interanual del 11,1%. Le siguieron electricidad, gas y agua, con un crecimiento del 4,3%, y hoteles y restaurantes, que avanzaron 3,1%.

En conjunto, estos tres sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales al indicador general de actividad económica, aunque sus resultados no alcanzaron para compensar las caídas registradas en otras ramas productivas.

También mostraron variaciones positivas los servicios sociales y de salud, con un incremento del 0,6%, y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 0,4%.

El agro volvió a caer después de doce meses de crecimiento

Uno de los datos destacados del informe fue el desempeño de la actividad agropecuaria, que registró una contracción interanual del 1%.

El resultado interrumpió una secuencia de doce meses consecutivos de crecimiento y representó la mayor caída del sector desde septiembre de 2023, cuando había retrocedido 1,8%.

Por otra parte, la pesca registró una disminución del 15,7%, mientras que la construcción cayó 2,5% y el transporte y las comunicaciones retrocedieron 2,9%.

La intermediación financiera también presentó resultados negativos, con una contracción del 3,8%, mientras que la administración pública y defensa registró una baja del 1,6%.

La evolución de los principales sectores económicos

Según el INDEC, las variaciones interanuales de agosto de 2026 fueron las siguientes:

Explotación de minas y canteras: 11,1%.

Electricidad, gas y agua: 4,3%.

Hoteles y restaurantes: 3,1%.

Servicios sociales y de salud: 0,6%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.

Enseñanza: -0,3%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,6%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -1%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,6%.

Construcción: -2,5%.

Transporte y comunicaciones: -2,9%.

Industria manufacturera: -3,2%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,5%.

Intermediación financiera: -3,8%.

Impuestos netos de subsidios: -4,2%.