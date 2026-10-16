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Economía Datos del INDEC sobre la evolución de los precios

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre

La inflación mayorista de septiembre alcanzó el 3,2% y acumuló un incremento del 22,8% en los primeros nueve meses de 2026, según el INDEC. El petróleo crudo registró una suba mensual del 15% y fue uno de los principales factores del aumento.

16 de Octubre de 2026
Según INDEC.
Según INDEC.

REDACCIÓN ELONCE

La inflación mayorista de septiembre alcanzó el 3,2% y acumuló un incremento del 22,8% en los primeros nueve meses de 2026, según el INDEC. El petróleo crudo registró una suba mensual del 15% y fue uno de los principales factores del aumento.

La inflación mayorista de septiembre fue del 3,2%, lo que representó una aceleración respecto del 2,1% registrado en agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador acumuló un aumento del 22,8% entre enero y septiembre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,2%.

 

El incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo explicado principalmente por las subas del 3,4% en los productos nacionales y del 0,4% en los importados. De esta manera, los precios mayoristas volvieron a superar el 3% mensual.

Además, la inflación mayorista quedó 1,3 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista, que había alcanzado el 1,9% durante septiembre, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 

El petróleo impulsó la aceleración de los precios mayoristas

 

Uno de los principales factores que explicó el incremento fue el comportamiento del petróleo crudo, cuyo precio registró una suba del 15% respecto de agosto. En la comparación interanual, el aumento alcanzó el 67,7%, publicó NA.

La evolución estuvo vinculada con la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Medio Oriente, que presionaron sobre los valores del crudo y generaron preocupación por el abastecimiento energético, el transporte marítimo y los combustibles.

Dentro de los productos nacionales, el rubro petróleo crudo y gas tuvo la mayor incidencia en el índice general, con 1,43 puntos porcentuales. Le siguieron los productos agropecuarios, con 0,3 puntos; los refinados del petróleo, con 0,28; alimentos y bebidas, con 0,2; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos.

 

Cómo evolucionó la inflación mayorista durante 2026

 

El indicador había mostrado una desaceleración durante varios meses, aunque esa tendencia comenzó a revertirse en agosto.

Después de registrar un incremento del 5,2% en abril, la inflación mayorista descendió al 2,5% en mayo, al 1,1% en junio y al 0,8% en julio.

Sin embargo, en agosto volvió a acelerarse hasta el 2,1% y en septiembre alcanzó el 3,2%, lo que marcó un nuevo repunte de los precios en el mercado mayorista.

 

Qué ocurrió con los precios del productor

 

El INDEC también difundió los resultados de otros indicadores vinculados con la evolución de los precios de producción y comercialización.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba del 3,4% durante septiembre. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) aumentó un 3,8%.

En este último caso, el incremento estuvo impulsado por una suba del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los resultados reflejaron una aceleración de los precios mayoristas durante septiembre, especialmente en los sectores relacionados con la energía y las materias primas.

Temas:

inflación mayorista indec inflación septiembre 2026 precios mayoristas IPIM
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