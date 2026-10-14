Ranking de inflación: Argentina quedó segunda en América Latina tras el dato de septiembre

La Argentina registró la segunda inflación mensual más alta de septiembre entre 15 países de América Latina relevados por Infobae. Con un aumento del 1,9% en el Índice de Precios al Consumidor, quedó detrás de Venezuela, que informó una variación del 8,4%.

El dato argentino fue el segundo más bajo del año y volvió a ubicarse por debajo del 2%. Sin embargo, superó el 1,7% de agosto, que había marcado la menor variación mensual en 14 meses.

La comparación, elaborada a partir de las mediciones oficiales de cada país, muestra que solo tres economías superaron el 1% durante septiembre. Además de Argentina y Venezuela, Guatemala alcanzó un 1,18%, mientras las otras doce quedaron por debajo de ese nivel.

Cómo se ubicaron los demás países

Bolivia ocupó el cuarto lugar con una variación del 0,85%, seguida por Brasil, con el 0,82%, y Uruguay, con el 0,54%. En los tres casos, los aumentos mensuales fueron inferiores a la mitad del registro argentino.

Más atrás quedaron Honduras, con el 0,48%; El Salvador, con el 0,45%; México, con el 0,42%, y Chile, con el 0,40%. Colombia registró un 0,37% y República Dominicana, un 0,33%.

Los menores incrementos correspondieron a Perú, con el 0,14%; Costa Rica, con el 0,11%, y Paraguay, con el 0,10%. La inflación argentina del mes fue 19 veces la paraguaya. El relevamiento no incluyó a Cuba, Nicaragua, Ecuador ni Panamá, cuyas mediciones de septiembre no estaban disponibles.

La diferencia en el acumulado del año

Entre enero y septiembre, la Argentina acumuló un incremento de precios del 23,6%, también el segundo más elevado de la comparación. Venezuela encabezó ese indicador con el 225,3%.

Entre los países limítrofes, Bolivia registró un acumulado del 3,88%; Brasil, del 3,95%; Chile, del 4%, y Uruguay, del 4,21%. El resultado argentino fue entre cinco y seis veces mayor que los de esas economías.

Paraguay presentó el menor aumento del grupo de vecinos, con el 1,9% en nueve meses. Fuera de ese conjunto, Colombia acumuló un 5,74% y Honduras, un 5,29%, mientras Costa Rica mostró una variación negativa del 0,39%.

Los registros interanuales y las expectativas

La inflación argentina alcanzó el 33,4% en los últimos doce meses. Venezuela volvió a encabezar el ranking con el 465,6%, mientras Colombia y Honduras registraron un 6,29% y un 6,28%, respectivamente.

Entre los vecinos, Bolivia tuvo una variación interanual del 5,7%; Uruguay, del 4,68%; Brasil, del 4,58%, y Chile, del 4,1%. Paraguay registró un 1,7%, casi veinte veces menos que Argentina. Costa Rica tuvo el menor valor del relevamiento, con el 0,34%.

Para octubre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta una inflación del 1,7%. Los analistas consultados estiman que la variación de todo 2026 se ubicará entre el 30% y el 30,3%; esas cifras son expectativas y deberán contrastarse con las próximas mediciones del Indec.