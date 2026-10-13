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Economía Las cifras del Indec

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor se aceleró 0,2 puntos porcentuales en comparación con agosto. A nivel interanual, el indicador sumó 33,4%. La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

13 de Octubre de 2026
Inflación de septiembre: fue del 1,9% y acumuló 23,6% en 2026.
Inflación de septiembre: fue del 1,9% y acumuló 23,6% en 2026. Foto: (Archivo).

El Índice de Precios al Consumidor se aceleró 0,2 puntos porcentuales en comparación con agosto. A nivel interanual, el indicador sumó 33,4%. La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9%, lo que representó una aceleración respecto del 1,7% registrado en agosto. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 23,6% en los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

 

La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. También quedaron por encima del nivel general Educación con un aumento del 3%; Comunicación con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.

 

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles aumentó 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una suba del 1,4%. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

 

Los precios estacionales encabezaron los aumentos de septiembre

 

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 2,9%. Los principales aumentos estuvieron vinculados con verduras, tubérculos y legumbres.

Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,3% durante septiembre. Según el organismo, los incrementos estuvieron relacionados principalmente con gas, electricidad y gastos de prepagas.

 

El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, aumentó 1,7%, dos décimas por debajo del índice general. Dentro de esta categoría incidieron las subas en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

En la comparación entre bienes y servicios también se observó una diferencia: los bienes aumentaron 1,7%, mientras que los servicios avanzaron 2,4% durante septiembre.

Por regiones, las mayores variaciones mensuales se registraron en GBA y la región Pampeana, ambas con 2%. Noroeste y Cuyo igualaron el promedio nacional, con 1,9%, mientras que el Noreste registró una suba del 1,7%. La Patagonia tuvo el menor incremento, con 1,4%.

Temas:

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