Las elecciones generales en España registraron este domingo una participación histórica hasta las 18, hora local, cuando el 68,15% de los electores había acudido a las urnas, según datos del Ministerio del Interior. Los primeros resultados de las elecciones en España se conocerán a partir de las 17 de Argentina (21 de España).

Los colegios electorales de la España peninsular cerraron a las 20 (16 de Argentina), mientras que en Canarias la votación finaliza una hora más tarde, según RTVE.es.

La expectativa quedó centrada en la distribución de los escaños parlamentarios y los posibles acuerdos entre las fuerzas políticas para conformar el próximo gobierno.

Récord histórico de participación electoral

La concurrencia a las urnas superó en 15,02 puntos porcentuales la registrada a la misma hora durante las elecciones generales de julio de 2023, cuando había votado el 53,13% del padrón.

Además, el porcentaje superó el anterior récord de participación para las 18, correspondiente a los comicios de 1996, cuando había alcanzado el 63,45%.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos a las 18.34, 24.493.128 ciudadanos habían emitido su voto, casi seis millones más que en el mismo horario de las anteriores elecciones generales.

Quiénes son los principales candidatos en España

Entre los dirigentes que disputan la conducción del próximo gobierno español se encuentran:

Pedro Sánchez: de 54 años, lidera el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ejerce la presidencia del Gobierno desde 2018. Entre los ejes de su gestión destacó el crecimiento económico.

Pedro Sanchez votó en Madrid. Foto Emilio Parra Doiztua / Bloomberg

Alberto Núñez Feijóo: de 65 años, encabeza el Partido Popular (PP). Gobernó Galicia entre 2009 y 2022. Sus propuestas incluyen la reducción de impuestos y cambios en la política migratoria.

El líder del Partido Popular votó en Madrid. Foto Reuters / Juan Medina

Santiago Abascal: de 50 años, lidera Vox, formación de derecha radical. Mantiene una relación cercana con el presidente argentino, Javier Milei, y propone restricciones a la inmigración irregular.

Ada Colau: de 52 años, fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 y encabeza el Frente Amplio, una coalición de izquierda. Entre sus propuestas figuran el acceso a la vivienda y la regulación de los alquileres.

Qué se elige y cómo se define el próximo gobierno

A diferencia del sistema electoral argentino, en España el presidente del Gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos, sino mediante una votación en el Congreso de los Diputados.

Más de 38,6 millones de electores fueron convocados para renovar los 350 integrantes de la Cámara baja y elegir a 209 senadores. Estos últimos no intervienen en la investidura del presidente del Gobierno.

Para conseguir la mayoría absoluta en el Congreso se necesitan 176 escaños. La distribución de las bancas será determinante para las negociaciones entre los partidos políticos.