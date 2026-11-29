La heladería Bahillo de Gualeguaychú fue distinguida entre ocho históricas del país por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), en reconocimiento a su trayectoria y continuidad en la elaboración artesanal.

El reconocimiento alcanzó a establecimientos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba que conservaron el oficio a través de distintas generaciones, mantuvieron recetas familiares y adaptaron sus procesos de producción a los cambios en los hábitos de consumo.

Muchas de estas historias comenzaron cuando el helado era un producto de temporada, se comercializaba en carritos ambulantes y sus fabricantes se dedicaban a otras actividades durante el invierno.

Bahillo: de una heladería familiar a 18 locales en Entre Ríos

El 9 de octubre de 1966, Alberto Bahillo abrió su primer establecimiento en Gualeguaychú. Según la historia de la firma, fue la primera heladería de la ciudad.

Durante seis décadas, el emprendimiento familiar se expandió hasta alcanzar los 18 locales, entre sucursales propias y franquicias distribuidas en territorio entrerriano.

Actualmente, la tercera generación de la familia está al frente de la empresa, que cuenta con un tambo propio del cual obtiene parte de la leche utilizada para la elaboración de sus productos.

Las otras siete heladerías reconocidas por su trayectoria

Aloisio Hermanos, Mercedes. Su historia comenzó en 1905, cuando Vicente Aloisio llegó desde Italia y empezó a vender helados de manera ambulante. En 1949, sus descendientes abrieron el local. Actualmente, la cuarta generación familiar está al frente de dos sucursales.

La Merced, Alta Gracia. Said Najle, inmigrante libanés, comenzó a elaborar helados artesanales en 1946 y los vendía en un carrito. Durante el invierno trabajaba como peluquero. Sus hijos y nietos continuaron con el emprendimiento en la ciudad cordobesa.

La Central, Coronel Pringles. Nació cuando Cacho Gelso y Nelly Bastard incorporaron la fabricación de helados a su panadería y confitería. Desde 1982, su hijo Oscar y su esposa, Silvia Matamoros, están al frente del comercio. En 2024 inauguraron una nueva planta de elaboración.

“A mí el helado me parece magia. Algo que le gusta a todo el mundo”, expresó Oscar Gelso al recordar su vínculo con el oficio.

Negocios familiares que conservaron sus recetas

Real, Campana. Abrió sus puertas en 1956 como un pequeño establecimiento familiar. En sus comienzos funcionaba únicamente durante los meses de mayor consumo. Actualmente, mantiene la elaboración artesanal y diaria de sus productos.

Sandro, Liniers. Con seis décadas de actividad, el comercio forma parte de la historia del barrio porteño y conserva su vínculo con distintas generaciones de vecinos.

Venecia, Villa Devoto. Fue fundada en 1966 por Eduardo Bernal y Eduardo Arzac. Posteriormente, Rubén Enrique Santa María, quien había ingresado como empleado, adquirió las participaciones de los propietarios y continuó el negocio junto a su esposa. Sus hijos y un nieto mantienen el emprendimiento.

Italia, Villa Luro. Adolfo y Vicenta Smeriglio llegaron desde Italia y abrieron la heladería en 1966. Inspirada en las raíces calabresas de la familia, actualmente conserva las recetas originales y las máquinas de elaboración utilizadas desde sus comienzos.

“Nuestra heladería tiene 60 años de recuerdos. Para nosotros, esta historia demuestra el sacrificio, trabajo diario y la constancia de hacer un helado rico. Nuestros primeros clientes, que eran chiquitos, hoy vienen con sus nietos”, expresó Vanesa Orus, integrante de Heladerías Italia.