El segundo juicio por el femicidio de Micaela García tendrá este lunes 30 de noviembre, a partir de las 8, una instancia decisiva, cuando el Tribunal de Juicio y Apelaciones dé a conocer el veredicto sobre Néstor Pavón, acusado de participar en la violación y el asesinato de la joven de 21 años, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay.

El tribunal, integrado por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larrocca Rees y Nicolás Gazali, deberá resolver el planteo de la Fiscalía, que solicitó prisión perpetua, y el de la defensa, que reclamó la absolución del acusado.

El debate comenzó el pasado 29 de octubre, luego de que la Cámara de Casación de Paraná y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaran realizar un nuevo juicio. En el primer proceso, Pavón había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, mientras que Sebastián Wagner recibió una pena de prisión perpetua.

El testimonio de Wagner y las pruebas del segundo juicio

Uno de los testimonios centrales del nuevo debate fue el de Sebastián Wagner, quien cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio de Micaela García y volvió a señalar a su antiguo empleador como partícipe del ataque.

Durante su declaración, Wagner pidió disculpas a los padres de la joven y aseguró que no había actuado solo. Su versión fue cuestionada por los abogados de Pavón, quienes pusieron en duda su credibilidad y sostuvieron que buscaba modificar su situación judicial.

Otro de los testimonios incorporados fue el de Nancy Zárate, una vecina que aseguró haber escuchado los gritos de una mujer durante la madrugada del crimen. “No era una sola persona la que la quería alzar, eran varias”, declaró.

Los elementos que fueron analizados durante el debate

Durante las audiencias también se examinaron las acciones que Pavón habría realizado después del asesinato, entre ellas la entrega de dinero a Wagner, las gestiones para facilitar su huida y la limpieza del automóvil vinculado con el crimen.

Los análisis biológicos permitieron identificar un cabello de Micaela dentro de la aspiradora utilizada para limpiar el vehículo. Además, se incorporaron conversaciones de WhatsApp, registros telefónicos y declaraciones de distintos testigos.

Los investigadores también analizaron las contradicciones entre algunos testimonios y la versión ofrecida por Pavón sobre sus actividades durante la jornada del femicidio. Todos estos elementos fueron discutidos por las partes durante el proceso.

Pavón sostuvo su inocencia y la defensa pidió la absolución

Durante una declaración que se extendió por más de cuatro horas, Néstor Pavón rechazó las acusaciones y negó haber participado en el asesinato de Micaela García.

“Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo”, afirmó el acusado. También cuestionó la investigación: “Están empecinados conmigo, yo nunca estuve escondiéndome”.

Sus abogados, Ramón Elías Salto y Edwin Valenzuela, solicitaron la absolución y cuestionaron especialmente el testimonio de Wagner. “Wagner mintió, miente y mentirá”, sostuvieron durante los alegatos.

La Fiscalía solicitó prisión perpetua

El fiscal Jorge Gamal Taleb consideró que las pruebas presentadas durante el debate permitían sostener la participación de Pavón en el ataque. También describió el vínculo entre el acusado y Wagner como una relación desigual, en la que el primero tenía una posición de autoridad sobre su empleado.

Por ese motivo, solicitó que Pavón fuera condenado a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Los abogados de la familia de Micaela, José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, respaldaron la acusación y sostuvieron que los elementos incorporados durante el nuevo juicio demostraban la participación del imputado en el crimen.

La expectativa de la familia de Micaela García

En vísperas del veredicto, Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela, expresó las expectativas de la familia respecto de la resolución judicial.

“Creemos que hay suficientes pruebas para condenarlo a Pavón por violación y femicidio. Hay testigos que aportaron algunos datos más que en el juicio anterior”, sostuvo en declaraciones a El Entre Ríos.

Asimismo, hizo referencia a las contradicciones que, según consideró, quedaron expuestas durante las audiencias entre los testimonios, los registros de las cámaras y las declaraciones del acusado y sus familiares.

García también advirtió que la resolución de este lunes no necesariamente significará el cierre definitivo del proceso judicial.

“Una condena sería un avance importante. Pero esto no termina en la sentencia del 30 de noviembre, ya que vamos a apelar nosotros o ellos, dependiendo lo que resuelva el tribunal. Todavía hay un tiempo más para que quede firme”, concluyó.