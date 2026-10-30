Wagner acusó a Pavón de asesinar a Micaela García: “Yo no la maté, él la ahorcó”

Sebastián Wagner declaró este viernes en el juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, y acusó directamente al imputado de haber abusado y asesinado a la joven. Durante su testimonio, el condenado sostuvo que Pavón la había ahorcado, afirmó que ambos trasladaron el cuerpo y aseguró que su entonces empleador lo ayudó a abandonar la ciudad después del crimen.

La declaración se produjo en los Tribunales de Gualeguay, durante una nueva audiencia del Legajo Nº 142/17, en el que Pavón es juzgado por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio. El tribunal está integrado por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali.

Wagner, de 39 años, compareció como testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal. Actualmente cumple su condena en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná y, antes de comenzar a reconstruir los hechos, pidió perdón a los padres de Micaela García y aseguró que había aceptado declarar para contar su versión de lo sucedido.

“Yo no la maté”: la acusación de Wagner contra Pavón

Uno de los momentos centrales de la audiencia ocurrió cuando Wagner responsabilizó a Pavón por la muerte de la joven y afirmó que ya había realizado esa acusación anteriormente.

“Yo no la maté. Hace nueve años atrás me di vuelta, me giré y le dije: ‘Vos la mataste’. Es la tercera vez que lo estoy diciendo. La tercera vez que lo estoy diciendo. No me creyeron”, manifestó ante el tribunal.

Al ser interrogado sobre lo ocurrido aquella noche, el testigo sostuvo que Pavón había abusado de Micaela y posteriormente la había ahorcado. También aseguró que, después de lo sucedido, quedó paralizado y no sabía cómo reaccionar.

Según su relato, el acusado le pidió ayuda para trasladar el cuerpo. “Él me dice: ‘No pasa nada, no pasa nada. Ayudame’”, recordó Wagner al describir los momentos posteriores a la muerte.

Declara Sebastián Wagner, en el juicio contra Néstor Pavón

Cómo trasladaron el cuerpo de Micaela García

“Él detuvo el auto y me dijo: ‘Agarrala’. Me bajé, salí corriendo y la alcancé, pero no podía sujetarla. Forcejeamos y terminamos revolcándonos por todos lados. Estoy contando algo muy fuerte y me da vergüenza, por eso miro hacia abajo. Después, él bajó del vehículo y me ayudó a agarrarla. Fue él quien me dio la orden. La subimos al auto, él condujo hasta otro lugar, la bajamos y pasó lo que pasó”, relató.

“Cuando la cazamos, me resultaba imposible sujetarla porque era más grande que yo. Ella gritaba: ‘¡Suéltenme, déjenme, auxilio!’. No decía ‘soltame’ o ‘dejame’. Creo que debe haber otra persona que haya escuchado esos gritos, porque yo no estaba solo”, relató el testigo.

Durante el interrogatorio, Wagner describió el recorrido que, según sostuvo, realizaron después del crimen. También afirmó que inicialmente colocaron el cuerpo de Micaela en la parte delantera de un Renault 18 y que posteriormente lo trasladaron hacia los asientos traseros.

Wagner acusó a Pavón de matar a Micaela García (archivo)

El testigo indicó que pasaron por el lavadero de camiones donde trabajaba y luego se dirigieron hacia una zona rural. También señaló que Pavón habría buscado una pala antes de trasladarse al campo donde finalmente apareció el cuerpo de la joven.

“Él la quería enterrar, pero yo no lo dejé. Porque tenía que aparecer; enterrada no aparecía más”, declaró Wagner, al explicar por qué, según su versión, el cuerpo no fue sepultado.

En otro tramo del relato, sostuvo que el automóvil quedó atascado en una huella de tractor y que ambos tuvieron que intervenir para sacarlo. Utilizó ese episodio para cuestionar la posibilidad de que hubiera realizado todo el recorrido sin ayuda.

“Lo sacamos entre los dos, pero ¿cómo hago para sacar el auto yo solo? Porque supuestamente fui todo yo solo, yo me hice cargo de todo. Fui todo yo solo, pero ahora me cansé”, expresó.

Aseguró que Pavón lo ayudó a abandonar Gualeguay

Wagner también afirmó que, después de los hechos, regresó al lavadero y habló con Pavón, quien le habría recomendado que se fuera de la ciudad. “Me dice: ‘Mejor que te vayas, mejor que te vayas’”, recordó durante su declaración.

Según sostuvo, su entonces empleador le entregó dinero y organizó su salida de Gualeguay en un camión conducido por un conocido. “Me sacó de la ciudad, me sacó en un camión de un conocido de él. Me dio plata”, aseguró ante los jueces.

El testigo también manifestó que había colaborado posteriormente con los investigadores para localizar el cuerpo de Micaela. Explicó que recordaba referencias del camino, entre ellas una tranquera, aunque no conocía con precisión la zona rural donde habían estado.

Durante su exposición, Wagner reconoció que algunos detalles de aquella noche no estaban claros en su memoria debido al tiempo transcurrido y al consumo de sustancias que mencionó durante el interrogatorio.

El pedido de perdón a la familia de Micaela

Antes de responder las preguntas sobre el crimen, Wagner manifestó que había decidido comparecer luego de un pedido de los abogados de la familia de Micaela García.

“Fueron los abogados de los padres de Micaela para pedirme una ayuda para que yo esté acá hoy. Y les dije que sí. ¿Pero usted sabe por qué les dije que sí? Para pedirle perdón a los padres de Micaela, a la madre de Micaela y a todas las madres, a todos los padres que hayan perdido una hija y a todo Entre Ríos”, expresó.

El condenado reiteró que estaba cumpliendo la pena impuesta por la Justicia y que quería explicar su versión de lo ocurrido. “Yo estoy pagando lo que hice. Me hice cargo de todo”, afirmó.

También aseguró que había sufrido agresiones durante su detención y vinculó algunos de esos episodios con su decisión de declarar en el proceso contra Pavón. Incluso insinuó que el imputado podría estar relacionado con esos ataques, aunque no aportó en el fragmento difundido elementos que permitieran corroborar esa sospecha.

Quiénes intervienen en el juicio contra Néstor Pavón

El debate se desarrolla ante un tribunal presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, e integrado también por Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Maite Burruchaga. Durante la declaración de Wagner, el interrogatorio estuvo a cargo del fiscal Gamal

Taleb.

La querella está integrada por los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens, en representación de Andrea Graciela Lescano y Néstor Aníbal Emilio García, padres de Micaela.

Por su parte, la defensa de Néstor Pavón está a cargo de los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

Al comenzar la audiencia, el tribunal también informó que se había incorporado al testigo Gabriel Otero, luego de que todas las partes prestaran conformidad.

La declaración de Wagner constituyó una de las instancias centrales de la jornada, debido a que presentó ante los jueces una versión que atribuye a Pavón una participación directa en el abuso y asesinato de Micaela García. El tribunal deberá valorar esas acusaciones junto con el resto de las pruebas antes de resolver la responsabilidad penal del imputado.