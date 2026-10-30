Un investigador entrerriano presentará en Media Party un estudio sobre desinformación e inteligencia artificial

REDACCIÓN ELONCE
Adrián Pino participa de Media Party Buenos Aires 2026, donde presenta una investigación de Proyecto Desconfío que clasifica contenidos engañosos generados con inteligencia artificial. En diálogo con Elonce, explicó los desafíos de la verificación y los cambios en el trabajo periodístico.
Un investigador entrerriano participa de Media Party Buenos Aires 2026 con un estudio sobre desinformación generada con inteligencia artificial, basado en el análisis de más de 200 contenidos visuales y audiovisuales. Se trata de Adrián Pino, docente y becario doctoral del CONICET, quien presenta los resultados de una investigación desarrollada junto a Proyecto Desconfío.
El encuentro internacional se desarrolla del 29 al 31 de octubre en la Ciudad Cultural Konex, con la participación de periodistas, investigadores y especialistas en tecnología de distintos países. La propuesta busca debatir cómo la inteligencia artificial transforma la producción de noticias y plantea nuevos desafíos para la verificación.
En diálogo con Elonce, Pino recordó que Proyecto Desconfío nació en Concepción del Uruguay en 2018. "Lleva ocho años trabajando temas de desinformación en redes sociales, un tema cada vez más preocupante", explicó sobre la iniciativa que actualmente desarrolla actividades en América Latina.
Una investigación para identificar contenidos engañosos
El especialista detalló que el equipo estudió más de 200 piezas generadas con inteligencia artificial para reconocer patrones estéticos, temáticos y discursivos utilizados en campañas de desinformación.
"Construimos una matriz de análisis que tiene 13 categorías", señaló. La herramienta busca ofrecer criterios para distinguir diferentes modalidades de manipulación y facilitar el trabajo de periodistas y organizaciones dedicadas a verificar información.
Pino explicó que la investigación específica demandó aproximadamente un año y que sus primeros resultados serán presentados durante Media Party. Además, anticipó que el equipo prepara una publicación académica para profundizar los hallazgos.
Por qué es cada vez más difícil detectar imágenes falsas
Uno de los principales problemas, según el investigador, es el creciente realismo de las imágenes y los videos sintéticos. Los errores visuales que antes permitían reconocer contenidos artificiales, como manos deformadas, prácticamente desaparecieron.
"Hoy, no permiten al ojo humano distinguir si una imagen fue creada con inteligencia artificial o se trata de una fotografía real", advirtió. Por ese motivo, destacó la necesidad de incorporar procedimientos de verificación que vayan más allá de la observación.
En Proyecto Desconfío trabajan en la capacitación de periodistas para analizar metadatos y otras evidencias digitales. Estas herramientas pueden aportar indicios sobre el origen de los archivos, aunque su interpretación requiere conocimientos específicos.
Cómo cambia el trabajo de los periodistas
Durante la entrevista, Pino también abordó el impacto de la automatización en las redacciones. Consideró que las nuevas tecnologías están modificando las tareas tradicionales y obligan a revisar las competencias profesionales.
"Hay riesgo para aquel que no logre reconvertir sus habilidades", sostuvo. Según su análisis, la edición, la selección de fuentes y la verificación adquieren mayor importancia frente a herramientas capaces de generar textos, imágenes y otros contenidos.
El investigador remarcó que esa transformación debe acompañarse desde las universidades y los espacios de formación. También destacó que Media Party permitirá experimentar con agentes de inteligencia artificial orientados a mejorar las tareas periodísticas.