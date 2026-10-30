Reforzarán controles en Paraná ante una convocatoria de motociclistas para Halloween

La Policía de Paraná reforzará los controles de tránsito y seguridad durante este fin de semana ante una convocatoria de motos que circuló por redes sociales bajo el nombre de “Rodada del Terror”, prevista para el sábado 31 de octubre, en coincidencia con Halloween. El operativo se realizará de manera conjunta con personal de Tránsito de la Municipalidad para prevenir maniobras peligrosas y posibles accidentes.

La comisaria Cecilia Galiano, segunda jefa de Operaciones de la Departamental Paraná de Policía, confirmó a Elonce que las autoridades tomaron conocimiento de la convocatoria y comenzaron a coordinar las medidas preventivas.

“Estamos llevando adelante las tratativas con la Municipalidad de Paraná y el área de Tránsito, para realizar estos operativos que se van a llevar adelante este fin de semana totalmente reforzados, con mucha presencia en las calles para la prevención de estas caravanas que están queriendo viralizar los jóvenes”, explicó.

La Policía reforzará los controles por una caravana de motos en Halloween

Advierten que las maniobras peligrosas pueden constituir delitos

La funcionaria policial señaló que la preocupación también surgió a partir de advertencias realizadas por familias que detectaron que sus hijos estaban organizando encuentros con otros jóvenes para circular en motocicletas por distintas calles de la ciudad.

“Nos ha llegado la preocupación de padres que han observado que sus hijos se están convocando con otros jóvenes para realizarlas en las distintas arterias de la ciudad de Paraná”, manifestó.

En ese sentido, Galiano hizo especial hincapié en las consecuencias legales que pueden tener determinadas conductas durante estas concentraciones. “Dejan de ser simples infracciones para pasar a ser delitos de relevancia”, advirtió.

La comisaria hizo referencia al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla sanciones para quienes participen en pruebas de velocidad o destreza no autorizadas con vehículos, cuando generen peligro para la vida o la integridad física de las personas.

Cruces de semáforos en rojo y maniobras riesgosas

Entre los antecedentes registrados por la Policía, Galiano mencionó situaciones en las que grupos de motociclistas circularon a alta velocidad, cruzaron semáforos en rojo y transitaron por las veredas.

“Cuando se juntan varios jóvenes en motocicletas, pasan semáforos en rojo, van por las veredas haciendo la maniobra de willy, que pone en riesgo su propia vida”, detalló.

La funcionaria recordó que algunas de estas prácticas derivaron en siniestros de gravedad. “Hemos tenido accidentes de tránsito muy graves, donde se ha constatado que previo al accidente el joven venía realizando esta maniobra a alta velocidad”, sostuvo.

También señaló que circular en grupos numerosos incrementa los riesgos, especialmente cuando alguno de los participantes conduce bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

La Policía monitorea los posibles puntos de encuentro

La convocatoria difundida en redes sociales incluye un mensaje que señala: “Todos saben dónde”, sin indicar el lugar del encuentro. En este punto, Galiano explicó que los organizadores suelen modificar los puntos poco antes del horario previsto.

“Ellos van cambiando el lugar durante los últimos minutos de la noche para el horario en que se van a convocar, pero nosotros siempre sabemos dónde”, afirmó.

La comisaria indicó que la ciudad cuenta con un sistema de videovigilancia y móviles policiales distribuidos en las distintas jurisdicciones, herramientas que permitirán monitorear los desplazamientos.

Además, advirtió sobre la práctica de ocultar las patentes de las motocicletas para dificultar su identificación. “Eso también es un delito, deben tener toda la documentación en regla. Nadie los va a tratar como delincuentes sino se comportan como tal”.

Recordaron accidentes graves durante convocatorias anteriores

Galiano recordó que durante Halloween del año pasado se produjo una concentración similar y que, en oportunidades anteriores, este tipo de encuentros estuvo acompañado por numerosos accidentes de tránsito.

Según relató, la cantidad de motociclistas lesionados llegó a generar dificultades para los servicios de emergencias.

“Hubo muchísimos accidentes, y esto nos remarcaba el servicio de emergencias, que ya no daba abasto para trasladar jóvenes”, recordó.

Entre las lesiones más frecuentes mencionó fracturas en los miembros inferiores, además de derrapes, colisiones entre motocicletas y choques contra árboles.

Finalmente, la funcionaria insistió en que el objetivo de los operativos será evitar nuevos siniestros y garantizar la circulación segura de los vecinos durante el fin de semana.

“La idea es que la gente que sale a recorrer la noche, a pasear por la ciudad de Paraná, lo pueda hacer de forma tranquila y no sufra ningún tipo de delito o incidente por culpa de este tipo de situaciones”, concluyó. Elonce.com