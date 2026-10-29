Paraná fue el eje de un conversatorio sobre historia y la construcción de la ciudad

La historia de Paraná y su desarrollo como ciudad fueron los ejes de un conversatorio realizado en el salón Mariano Moreno, organizado por la Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal José María Torres. La actividad reunió a las profesoras e historiadoras Amelia Galetti, Norma Mena y Griselda de Paoli, quienes propusieron un recorrido por distintos momentos y contextos históricos para reflexionar sobre la construcción de la capital entrerriana.

Bajo el título “La ciudad como horizonte histórico”, el encuentro planteó una mirada que trascendió lo estrictamente local y vinculó la historia urbana de Paraná con procesos más amplios, desde los primeros asentamientos de la civilización occidental hasta la conformación de las ciudades en América y el Río de la Plata.

Galetti destacó la importancia de compartir los conocimientos y las investigaciones acumuladas durante años de estudio. “Lo importante es que todavía hay gente que quiere escucharnos, que viene con mucha amabilidad a escuchar lo que uno puede decir después de muchos años de trabajo y de estudio”, expresó.

Un recorrido desde los orígenes de las ciudades

La exposición de las tres especialistas se organizó a partir de sus respectivas áreas de formación y experiencia académica. Galetti, quien se desempeñó en materias como Epistemología de la Historia, Historia Americana e Historia Argentina, explicó que su parte del conversatorio abordó el itinerario histórico desde los orígenes de la civilización occidental hasta llegar a Paraná.

Al referirse a su vínculo con la capital entrerriana, manifestó: “Es una ciudad que amo. Es una puerta y puerto de río. Es una puerta de río excepcional. Creo que hay muy pocas ciudades en el mundo en las que desde la orilla opuesta, desde Santa Fe, podés avizorar desde lejos la ciudad de Paraná. Eso me emociona muchísimo”.

También destacó el paisaje urbano y la relación entre los espacios verdes y el río. “La ciudad de Paraná es bellísima por su parque, por sus barrios que han ampliado la ciudad y por ese conjunto y esa simbiosis de río y de parque”, señaló.

Por su parte, Norma Mena, especialista en Historia Antigua, eligió abordar el surgimiento de los primeros núcleos urbanos y su influencia en las políticas urbanísticas que luego desarrolló España durante la expansión atlántica.

“Tomé el itinerario desde la urbanización, desde la aparición de los primeros núcleos urbanos, hasta llegar un poquito a España, que en sus políticas urbanísticas va a tomar muchos elementos aportados por Grecia y por Roma”, explicó.

Mena también compartió su vínculo personal con Paraná, ciudad en la que no nació, pero a la que definió como fundamental en su historia. “Yo no soy nacida en Paraná, pero amo Paraná porque a ella le debo mi formación, la integración de una familia y el lugar de mis nietos. Eso es lo mejor de Paraná para mí, además de ser una ciudad a la que realmente le debo muchísimo”, expresó.

Paraná: una ciudad con identidad y horizonte de futuro

La tercera exposición estuvo a cargo de Griselda de Paoli, integrante de la Asociación de Egresados y Exalumnos de la Escuela Normal y exconvencional constituyente durante la reforma de la Constitución provincial.

De Paoli explicó que la propuesta formó parte de las actividades realizadas en homenaje a los 200 años de Paraná y que buscó ampliar la perspectiva sobre la historia de la ciudad.

“Este panel viene a ser un recorrido que tiene que ver con lo que se ha venido haciendo en homenaje a los 200 años de la ciudad, con la idea de superar lo que se puede interpretar como una mirada demasiado enfocada en lo local”, indicó.

En ese sentido, destacó que las exposiciones de Galetti y Mena permitieron analizar el papel de las ciudades en distintos contextos históricos y la complejidad que implica su existencia. Su intervención, en tanto, estuvo centrada en las características urbanas de Paraná.

“Hablé sobre Paraná, esta ciudad ondulada y verde. Es una ciudad que se formó, que eligió el espacio donde quería crecer y que hoy tiene instancias de desarrollo, una mirada de futuro y un horizonte muy interesante”, sostuvo.