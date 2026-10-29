UPCN abrió las preinscripciones 2027 para terminar la secundaria y aprender oficios: los detalles

UPCN abrió las preinscripciones para sus tres escuelas en Paraná y Nogoyá. La propuesta incluye educación secundaria para adultos y cursos de formación profesional con certificación oficial. Las capacitaciones son gratuitas para afiliados y familiares directos.
UPCN abrió las preinscripciones 2027 para su oferta educativa destinada a trabajadores, familiares y personas interesadas en completar sus estudios secundarios o capacitarse en distintos oficios. Las propuestas se desarrollarán en tres instituciones ubicadas en Paraná y Nogoyá, con alternativas de formación profesional y certificaciones oficiales.
La iniciativa comprende la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos D-216, con orientación en Economía y Administración, y las Escuelas de Formación Profesional Nº 230, de Paraná, y Nº 231, de Nogoyá. Estas últimas ofrecen cursos vinculados con diferentes actividades laborales y servicios.
La secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, destacó la continuidad de estas iniciativas. “La capacitación de los trabajadores y sus familias es una apuesta que UPCN sostiene desde hace más de 15 años”, expresó. Además, remarcó que varias propuestas cuentan con certificación oficial y resultan válidas para la recategorización de empleados públicos.
Cursos gratuitos y capacitación con salida laboral
El director de la Escuela de Formación Profesional Nº 230, Ramón Dietz, explicó que los cursos de oficios dictados en ambas instituciones son gratuitos para los afiliados al sindicato y sus familiares directos.
“Nuestras propuestas tienen una duración de cursado que va de marzo a diciembre”, señaló. También aclaró que los requisitos de inscripción son similares a los de cualquier institución educativa, salvo aquellas capacitaciones que requieren matriculación.
“Los oficios son muy valorados y a través de los cursos que brindamos, que están actualizados y responden a la demanda del mercado actual, los trabajadores pueden superarse y hacer un sueldo extra”, afirmó Dietz.
Qué cursos ofrece UPCN en Paraná
La Escuela de Formación Profesional Nº 230, ubicada en Santa Fe 461, cuenta con las siguientes propuestas para el ciclo lectivo 2027:
- Modisto.
- Soldador.
- Gasista Domiciliario.
- Auxiliar en Carpintería.
- Auxiliar en Cuidados Gerontológicos.
- Gasista de Unidades Unifuncionales.
- Montador Electricista Domiciliario.
- Auxiliar en Lengua de Señas Argentina, niveles 1, 2 y 3.
- Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias.
- Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario.
- Cocinero.
Qué capacitaciones se dictarán en Nogoyá
Por su parte, la Escuela de Formación Profesional Nº 231, ubicada en Centenario y Moreno, ofrecerá las siguientes alternativas:
- Soldador.
- Modisto.
- Montador Electricista Domiciliario.
- Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario.
- Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias.
- Auxiliar en Lengua de Señas Argentina, niveles 1 y 2.
- Asistente en Turismo y Recreación: Inglés, niveles 1, 2 y 3.
- Elaborador de Productos de Pastelería.
Dietz destacó que más de diez capacitaciones cuentan con certificación oficial, lo que representa una herramienta para quienes trabajan en la administración pública. “Tenemos más de 10 cursos con certificación oficial, que tienen un valor agregado de mucha importancia para los trabajadores de la administración pública y les sirven tanto para recategorizar, como para acreditar antecedentes en sus legajos”, sostuvo.
Una alternativa para terminar la escuela secundaria
La Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos D-216 también abrió las preinscripciones para quienes deseen completar sus estudios. La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años, tiene una duración de tres años y ofrece orientación en Economía y Administración.
Además, UPCN brinda asesoramiento a quienes adeudan materias del nivel secundario. Según las asignaturas aprobadas previamente, los interesados podrán incorporarse al segundo o tercer año de la institución.
Satler sostuvo que la formación constituye una herramienta para mejorar las oportunidades personales y laborales. “Los saberes, el conocimiento y las habilidades son fundamentales para el crecimiento de las personas y les permite abrirse caminos para mejorar sus condiciones de vida”, afirmó.
Requisitos para inscribirse
Los interesados en las propuestas educativas deberán presentar la siguiente documentación:
- Fotografía 4x4.
- Fotocopia del DNI.
- Constancia de CUIL.
- Constancia de estudios finalizados.
- En el caso de afiliados, fotocopia del recibo de sueldo.
Dónde consultar por las preinscripciones 2027
- Escuela Secundaria D-216 – Paraná: Garay 249. Teléfono: 343-4431133. Atención de lunes a viernes, de 14:30 a 18.
- Escuela de Formación Profesional Nº 230 – Paraná: Santa Fe 461. Teléfonos: 0343-4840999 y 343-4514825. Atención de lunes a viernes, de 14 a 18.
- Escuela de Formación Profesional Nº 231 – Nogoyá: Centenario y Moreno. Teléfonos: 03435-422771 y 343-4522231. Atención de lunes a viernes, de 17 a 21.
Desde el sindicato señalaron que continuarán fortaleciendo sus propuestas educativas para ampliar las posibilidades de formación y desarrollo laboral de los trabajadores y sus familias.