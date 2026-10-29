Cronograma de pagos: cuándo cobran activos y pasivos de la administración pública entrerriana

Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública: las fechas

El cronograma de pagos de la administración pública de Entre Ríos comenzará el lunes 2 de noviembre y finalizará el jueves 5, de acuerdo con el esquema de acreditación de haberes correspondiente a octubre de 2026.

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

El detalle del cronograma: