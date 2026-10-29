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Economía Para activos y pasivos

Cronograma de pagos: cuándo cobran activos y pasivos de la administración pública entrerriana

El cronograma de pagos de la administración pública entrerriana comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 5. Los haberes se abonarán en cuatro tramos, según los montos salariales.

29 de Octubre de 2026
Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública: las fechas
Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública: las fechas

El cronograma de pagos de la administración pública entrerriana comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 5. Los haberes se abonarán en cuatro tramos, según los montos salariales.

El cronograma de pagos de la administración pública de Entre Ríos comenzará el lunes 2 de noviembre y finalizará el jueves 5, de acuerdo con el esquema de acreditación de haberes correspondiente a octubre de 2026.

 

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

 

El detalle del cronograma:

  • Lunes 2 de noviembre: haberes de hasta $1.520.000 (se acredita el sábado 31 de octubre).
  • Martes 3 de noviembre: haberes desde $1.520.001 hasta $1.830.000.
  • Miércoles 4 de noviembre: haberes desde $1.830.001 hasta $2.430.000.
  • Jueves 5 de noviembre: haberes desde $2.430.001 en adelante.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos administración pública entrerriana
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