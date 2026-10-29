Retienen hasta 10 motos por día en Paraná: cuáles son las infracciones más frecuentes

REDACCIÓN ELONCE
El comisario Rodrigo Frank explicó a Elonce que el depósito policial recibe entre cinco y diez motocicletas por día. Detalló las principales infracciones, los requisitos para recuperar los vehículos y reveló que durante 2025 se compactaron 3.064 motos.
El depósito de motos de la Policía de Entre Ríos, ubicado en la zona de Bajada Grande de Paraná, recibe un promedio de entre cinco y diez motocicletas por día como consecuencia de infracciones de tránsito y actualmente hay 1420 rodados almacenados. El comisario Rodrigo Frank, jefe de la Sección Depósito de Motos, explicó a Elonce cuáles son las faltas más frecuentes, cómo se realiza el procedimiento de retención y qué documentación necesitan los propietarios para recuperar sus vehículos.
Durante una recorrida por las instalaciones, el funcionario señaló que el establecimiento registró una importante reducción en la cantidad de unidades acumuladas, luego de que durante 2025 se concretara una importante compactación.
"El año pasado se compactaron 3.064 motos. Es una cantidad sumamente grande para el cúmulo que había y para la capacidad que tiene el depósito", manifestó Frank.
El comisario explicó que las principales irregularidades detectadas durante los operativos están relacionadas con "falta de documentación personal y de la moto, o sea, falta de carnet de conducir, carnet que no habilita la cilindrada de la moto que están manejando y la falta de casco se ve a menudo", detalló.
También indicó que se registraron situaciones en las que los conductores no pudieron acreditar que estaban autorizados para utilizar las motocicletas.
"Justificar la propiedad de la moto también es algo que tenemos muy a menudo, ya que se prestan motovehículos y no están habilitados a conducirlos", explicó.
En ese sentido, destacó la utilización de la aplicación Mi Argentina como una herramienta para acreditar las autorizaciones correspondientes.
Qué sucede con las motos retenidas durante los operativos
Frank explicó que cada motocicleta que ingresa al depósito es sometida a un procedimiento de identificación y registro para garantizar las condiciones en las que queda almacenada.
"Lo que se hace en esta área es recibir la moto. Se le asigna un número, generalmente es el número de acta. Le tomamos placas fotográficas, mínimo cuatro, para saber el estado en que ingresa la moto y se deposita hasta que la retire el propietario", precisó.
El funcionario señaló que los fines de semana se registra una mayor actividad en los controles, situación que repercute en la cantidad de motocicletas que ingresan al depósito.
"Los fines de semana, los lunes colapsa", comentó, en referencia al promedio diario de retenciones.
La importancia de llevar la documentación obligatoria
Otro de los inconvenientes frecuentes estuvo relacionado con la imposibilidad de exhibir el comprobante del seguro durante los controles.
"Muchas veces, por la falta de datos, por carencia de batería en el celular, no tienen cómo justificar el abono del seguro. Entonces, al momento del control no se tiene el comprobante", señaló Frank.
Por ese motivo, recomendó que los motociclistas cuenten con un respaldo físico de la documentación, aunque aclaró que también puede exhibirse de manera digital.
Cómo recuperar una moto retenida en Paraná
El jefe de la Sección Depósito de Motos explicó que los propietarios deben iniciar el trámite de recuperación en el Juzgado de Faltas, ubicado en calle Carbó 370, donde se debe presentar el acta de infracción.
Una vez completada esa instancia, tienen que concurrir al depósito policial situado en Estrada y Croacia, en Bajada Grande, con la documentación correspondiente.
Entre los requisitos mencionó el oficio del Juzgado de Faltas, el comprobante de pago, la documentación de titularidad o autorización para conducir, la licencia habilitante y el seguro vigente.
Frank también aclaró que el establecimiento recibe únicamente motocicletas retenidas por infracciones municipales y no vehículos secuestrados en el marco de investigaciones judiciales.
En caso de detectarse adulteraciones en la numeración del motor o del cuadro, explicó que se da intervención a la Comisaría 11 por cuestiones de jurisdicción.
Los controles buscan reducir los siniestros viales
Finalmente, Frank destacó que los operativos no solo tienen como objetivo verificar la documentación de los conductores, sino también prevenir accidentes de tránsito.
"Nosotros queremos bajar la siniestralidad vial, es impresionante lo que significa el movimiento de la emergentología y demás", expresó.
Asimismo, insistió en la necesidad de respetar las velocidades permitidas y mantener las distancias de frenado.
"Lo que queremos es que la gente conduzca con precaución. La moto es un vehículo ágil, rápido y económico para transitar en la ciudad, pero debe estar en condiciones, de eso depende que tengamos un destino seguro o accidentado. La velocidad, el exceso de velocidad en distintas calles significa también una colisión inminente. Tratamos de llamar a la reflexión y a la conciencia de cada conductor de motocicleta para que pueda conducir de una manera defensiva y prudente", concluyó.
Para consultas relacionadas con motocicletas retenidas, desde la dependencia informaron el teléfono 343 466-5208. Elonce.com