Rige alerta amarilla por tormentas para seis departamentos de Entre Ríos: lluvias y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para seis departamentos de Entre Ríos, que abarca la tarde del viernes 30 de octubre. El organismo anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en períodos breves.

La advertencia meteorológica comprende los departamentos Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, ubicados principalmente en el centro, sur y este de la provincia.

Según el informe oficial, las tormentas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente y precipitaciones intensas en cortos períodos. Se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Cómo estará el tiempo en Paraná este jueves

En Paraná, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 29 de octubre indica una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados, con condiciones variables durante la jornada.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 19 grados y sin probabilidad de precipitaciones.

Para la tarde y la noche, en tanto, el organismo anticipa probabilidad de lluvias y tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará los 25 grados durante la tarde y descenderá a unos 18 grados hacia la noche.

Los vientos se mantendrán entre 7 y 12 kilómetros por hora durante toda la jornada, sin ráfagas significativas previstas.

Para el viernes, el SMN anticipa una jornada con mínima de 15 grados y máxima de 26 grados en la capital entrerriana.

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10%.

Sin embargo, las condiciones podrían desmejorar durante la tarde y la noche, cuando se prevén lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Los vientos oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora, mientras que la temperatura rondará los 26 grados durante la tarde.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico extendido anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas para el fin de semana en Paraná, con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados.

Para el sábado 31 de octubre, se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0% y el 10%.

El domingo 1 de noviembre se presentaría con condiciones similares, una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. No se esperan lluvias significativas y los vientos se mantendrán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Qué se espera para el inicio de noviembre

El lunes 2 de noviembre se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, mínima de 16 grados y máxima de 27 grados, sin precipitaciones relevantes.

Para el martes 3, el pronóstico indica temperaturas de entre 18 y 26 grados. Durante la segunda mitad del día podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. También se anticipan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Finalmente, el miércoles 4 de noviembre se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.