“Yo lo estaba disfrutando”: expulsaron a la alumna que admitió hacerle bullying a una compañera durante el viaje de egresados

La estudiante que contó entre risas cómo humillaba a una compañera en Bariloche.

El caso Lucrecia sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el Colegio Privado Pía Didoménico, de Catamarca, decidiera apartar a la alumna acusada de bullying contra la adolescente de 17 años. La estudiante, que se había viralizado por relatar en un video las agresiones contra su compañera, presentó un recurso de amparo para evitar su traslado y continuar sus estudios en la institución.

La joven, de 18 años, solicitó a través de su abogado que se suspenda la medida adoptada por las autoridades escolares y se le permita finalizar el último año de secundaria mediante clases virtuales. La presentación también contempla la posibilidad de rendir las materias pendientes y obtener el título secundario del establecimiento.

La decisión del colegio se conoció después de la difusión de una grabación en la que la estudiante describía situaciones de hostigamiento contra Lucrecia durante el viaje de egresados a Bariloche. El video provocó una fuerte repercusión nacional y motivó reclamos de familiares y miembros de la comunidad educativa.

Por qué el colegio decidió apartar a la estudiante

El Colegio Privado Pía Didoménico resolvió gestionar el pase obligatorio de la alumna a otra institución educativa mediante la Disposición Interna N.º 32/2026, correspondiente al Nivel Secundario.

Las autoridades fundamentaron la decisión en la necesidad de preservar la convivencia escolar, luego de que se conocieran las declaraciones de la joven sobre los episodios de hostigamiento contra su compañera.

La medida fue adoptada cuando restaban pocas semanas para finalizar el ciclo lectivo. La estudiante cursaba sexto año, división C, y tenía cinco asignaturas pendientes para completar sus estudios.

Presentó un amparo para evitar el traslado

El abogado Marcos Dennet presentó un recurso de amparo acompañado de una medida cautelar para solicitar que la Justicia suspenda la decisión institucional.

La defensa cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que la alumna no tuvo oportunidad de presentar un descargo antes de que se resolviera su traslado.

Además, argumentó que, al tener 18 años, la estudiante debía ser notificada personalmente y no únicamente a través de sus padres.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el procedimiento disciplinario. Según el planteo judicial, no se habría convocado al Consejo de Convivencia Escolar ni aplicado un sistema gradual de sanciones antes de disponer el pase obligatorio.

Pidió terminar el secundario de manera virtual

Como alternativa al traslado, la joven solicitó conservar su condición de alumna regular del colegio y completar el ciclo lectivo mediante una modalidad virtual o a distancia.

CASO DE BULLYING CONMUEVE A CATAMARCA: adolescentes disfrutan torturando a una compañera. Y lo cuentan. 🤬 Una estudiante publicó un video contando cómo le hicieron bullying a una compañera durante el viaje de egresados en Bariloche y la chica terminó con un brote psicótico: "El mal que estaba pasando ella yo lo estaba disfrutando". Grave caso de bullying contra una estudiante durante un viaje de egresados https://t.co/0iO0i3sOq7 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 23, 2026

La propuesta contempla que pueda rendir evaluaciones, recuperatorios y exámenes finales, además de recibir el título secundario si aprueba todas las materias.

Para evitar nuevos conflictos, la estudiante ofreció comprometerse a no concurrir presencialmente al establecimiento, no mantener contacto con Lucrecia y evitar publicaciones en redes sociales relacionadas con el caso.

Por el momento, la presentación del amparo no significa que la decisión del colegio haya sido anulada. La Justicia deberá determinar si corresponde suspender la medida mientras se analiza el planteo de la defensa.

El video que provocó indignación nacional

La situación tomó repercusión pública después de que se viralizara una grabación en la que la estudiante describía distintas situaciones de hostigamiento contra Lucrecia.

En el registro, la joven reconocía que las burlas no se habían limitado al viaje de egresados a Bariloche, sino que también ocurrían dentro del establecimiento educativo.

“Yo lo estaba disfrutando”, expresó al referirse al sufrimiento de su compañera, una de las declaraciones que provocaron mayor rechazo.

También relató un episodio ocurrido en un boliche, donde habría arrojado el contenido de un vaso sobre Lucrecia.

La difusión del video generó pedidos de medidas de protección para la adolescente afectada y volvió a poner en discusión la actuación de las autoridades escolares frente a las denuncias de acoso.

Las investigaciones judiciales que continúan abiertas

Mientras se define la situación educativa de la alumna apartada, continúan las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados por la familia de Lucrecia.

Una de las causas está vinculada con la presunta extracción y difusión de material íntimo de la adolescente sin su consentimiento. En ese expediente hay tres estudiantes imputados.

La segunda investigación busca esclarecer los episodios de hostigamiento y agresiones que habría sufrido la joven, especialmente durante el viaje de egresados a Bariloche.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca inició un sumario administrativo para evaluar la actuación del Colegio Pía Didoménico frente a las denuncias.

Las autoridades provinciales solicitaron informes sobre las medidas implementadas por la institución y los mecanismos de protección destinados a los estudiantes involucrados.

Cabe aclarar que el pase obligatorio dispuesto por el colegio constituye una medida educativa y no una condena penal. Las eventuales responsabilidades por los hechos denunciados deberán determinarse en los expedientes judiciales correspondientes.