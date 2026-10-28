Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: el calendario completo de noviembre con las fechas según el DNI

El calendario de pagos de ANSES de noviembre 2026 ya está disponible para los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de acreditación de cada prestación, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante el penúltimo mes del año, las prestaciones tendrán un incremento del 1,93%, correspondiente a la actualización mensual por inflación, según informó La Nación. El porcentaje surge del índice de precios de septiembre, que registró una variación del 1,9%, aunque para el cálculo previsional se utiliza el valor con dos decimales.

El cronograma comprende jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares y Prestación por Desempleo. Los pagos comenzarán el 11 de noviembre y, en determinados casos, continuarán durante diciembre.

Jubilaciones y pensiones: cuándo cobro en noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el 24 de noviembre. En este caso, el calendario se extenderá hasta el último día hábil del mes.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

Ambos grupos recibirán sus haberes con la actualización correspondiente a noviembre. Las fechas están organizadas para distribuir las acreditaciones bancarias a lo largo del mes.

AUH y Asignación por Embarazo: fechas de pago

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán entre el 11 y el 25 de noviembre, de acuerdo con el último número de su documento.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá exactamente el mismo cronograma que la AUH, desde los documentos terminados en 0, el 11 de noviembre, hasta los finalizados en 9, el 25.

En tanto, la Asignación por Prenatal comenzará a abonarse el 12 de noviembre, mientras que la Asignación por Maternidad tendrá un período de pago comprendido entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, para todas las terminaciones.

Prenatal, Pensiones No Contributivas y otras asignaciones

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.

Las Pensiones No Contributivas se abonarán durante tres jornadas consecutivas, entre el 11 y el 13 de noviembre, según el documento del titular.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción estarán disponibles desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre, sin distinción de terminación de DNI.

Prestación por Desempleo: calendario de noviembre

La Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el 25 de noviembre y finalizará el 1º de diciembre. El cronograma también se organiza según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro mediante los canales oficiales de ANSES, ingresando con sus datos personales o verificando el calendario correspondiente a su prestación.