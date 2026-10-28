ANSES oficializó el aumento de jubilaciones de noviembre: cuánto cobrarán los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026, que será del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La medida quedó establecida mediante la Resolución 304/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fijó el haber mínimo garantizado en $444.158,46.

La actualización también alcanzó a las jubilaciones máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Prestación Básica Universal (PBU). Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir de noviembre y beneficiarán a los titulares del sistema previsional nacional, incluidos los residentes en Entre Ríos.

El incremento respondió a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mecanismo de actualización mensual fue establecido mediante el Decreto 274/2024.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026

De acuerdo con la resolución oficial, la jubilación mínima pasará a $444.158,46, mientras que el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $2.988.765,82.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos, será de $355.326,77.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes utilizados para determinar determinados haberes jubilatorios, se actualizará a $203.182,22.

Cómo se calculó el aumento de noviembre

El sistema de movilidad previsional establece que las prestaciones se actualicen mensualmente según la inflación registrada dos meses antes.

En consecuencia, el aumento correspondiente a noviembre se calculó sobre la variación de precios de septiembre, que fue del 1,93%.

Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024, cuando entró en vigencia el nuevo esquema dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

Nuevas bases para los aportes previsionales

La resolución también actualizó los límites de remuneraciones utilizados para calcular los aportes y contribuciones al sistema previsional.

A partir del período devengado noviembre de 2026, la base imponible mínima será de $149.592,45, mientras que la máxima alcanzará los $4.861.685,38.

Asimismo, ANSES dispuso la aplicación de los índices correspondientes para actualizar las remuneraciones de quienes cesen en su actividad desde el 31 de octubre de 2026 o soliciten su jubilación a partir del 1° de noviembre, en los supuestos previstos por la normativa.

Cabe aclarar que la Resolución 304/2026 no estableció un nuevo bono extraordinario para jubilados. Por lo tanto, los importes oficializados corresponden a los haberes previsionales, sin adicionales que pudieran disponerse mediante otra normativa.