 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Jubilaciones de noviembre

ANSES oficializó el aumento de jubilaciones de noviembre: cuánto cobrarán los beneficiarios

ANSES confirmó un aumento del 1,93% para las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026. La jubilación mínima será de $444.158,46 y la máxima alcanzará los $2.988.765,82.

28 de Octubre de 2026
ANSES oficializó el aumento para las jubilaciones
ANSES oficializó el aumento para las jubilaciones

REDACCIÓN ELONCE

ANSES confirmó un aumento del 1,93% para las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026. La jubilación mínima será de $444.158,46 y la máxima alcanzará los $2.988.765,82.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026, que será del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La medida quedó establecida mediante la Resolución 304/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fijó el haber mínimo garantizado en $444.158,46.

 

La actualización también alcanzó a las jubilaciones máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Prestación Básica Universal (PBU). Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir de noviembre y beneficiarán a los titulares del sistema previsional nacional, incluidos los residentes en Entre Ríos.

 

El incremento respondió a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mecanismo de actualización mensual fue establecido mediante el Decreto 274/2024.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026

De acuerdo con la resolución oficial, la jubilación mínima pasará a $444.158,46, mientras que el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $2.988.765,82.

 

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos, será de $355.326,77.

 

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes utilizados para determinar determinados haberes jubilatorios, se actualizará a $203.182,22.

Cómo se calculó el aumento de noviembre

El sistema de movilidad previsional establece que las prestaciones se actualicen mensualmente según la inflación registrada dos meses antes.

En consecuencia, el aumento correspondiente a noviembre se calculó sobre la variación de precios de septiembre, que fue del 1,93%.

 

Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024, cuando entró en vigencia el nuevo esquema dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

Nuevas bases para los aportes previsionales

La resolución también actualizó los límites de remuneraciones utilizados para calcular los aportes y contribuciones al sistema previsional.

 

A partir del período devengado noviembre de 2026, la base imponible mínima será de $149.592,45, mientras que la máxima alcanzará los $4.861.685,38.

 

Asimismo, ANSES dispuso la aplicación de los índices correspondientes para actualizar las remuneraciones de quienes cesen en su actividad desde el 31 de octubre de 2026 o soliciten su jubilación a partir del 1° de noviembre, en los supuestos previstos por la normativa.

 

Cabe aclarar que la Resolución 304/2026 no estableció un nuevo bono extraordinario para jubilados. Por lo tanto, los importes oficializados corresponden a los haberes previsionales, sin adicionales que pudieran disponerse mediante otra normativa.

Temas:

Anses jubilaciones jubilaciones noviembre 2026 Pensionados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso