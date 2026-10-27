El consumo de los hogares volvió a caer en septiembre y acumuló dos meses de retroceso

El consumo de los hogares cayó 0,8% interanual en septiembre y se mantuvo sin cambios respecto de agosto. Transporte, indumentaria y recreación registraron bajas, mientras que la Cámara Argentina de Comercio advirtió sobre la retracción del crédito y la pérdida de dinamismo de las compras.
El consumo de los hogares en Argentina cayó 0,8% interanual en septiembre de 2026 y acumuló dos meses consecutivos de retroceso, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En la comparación mensual, el índice se mantuvo estable respecto de agosto, lo que reflejó las dificultades para recuperar el nivel de compras.
De acuerdo con el informe, la serie desestacionalizada continuó oscilando en valores similares a los registrados desde fines de 2024, considerados bajos en relación con los últimos años. En particular, el consumo de septiembre se ubicó un 2% por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025.
La entidad empresarial señaló que la desaceleración de la inflación resultaba fundamental para recomponer los ingresos reales y mejorar la capacidad de compra. Sin embargo, el último registro inflacionario mostró una aceleración hasta el 1,9%, manteniéndose cerca del 2% mensual.
Las ventas de productos de consumo masivo también retrocedieron
Los bienes de consumo masivo, que incluyen productos de compra frecuente en los hogares, registraron una caída interanual del 1,2% durante septiembre, en comparación con el mismo mes de 2025.
En términos mensuales, este segmento también presentó una contracción del 1%, lo que confirmó la tendencia descendente observada durante distintos períodos del año.
La CAC explicó que el comportamiento del consumo fue desigual entre los distintos sectores de la economía, con actividades que registraron importantes retrocesos y otras que mostraron incrementos.
Qué rubros registraron las mayores caídas
El sector de transporte y vehículos presentó la contracción más pronunciada, con una baja interanual del 5,5%. Este resultado estuvo relacionado principalmente con la disminución del patentamiento de automóviles, que no logró ser compensada por el crecimiento de las ventas de motocicletas.
Por su parte, recreación y cultura registraron una caída del 3,4%, mientras que indumentaria y calzado retrocedieron 1,5%. Ambos sectores contribuyeron negativamente al resultado general del indicador.
En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos aumentaron 5,2% interanual, impulsados principalmente por una mayor demanda de energía eléctrica. El resto de los rubros presentó una disminución conjunta del 1,1%.
Advierten por la caída del crédito a los hogares
Otro de los aspectos destacados del informe fue el comportamiento del financiamiento. La CAC advirtió que, después del crecimiento registrado entre 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a mostrar un retroceso sostenido durante 2026.
Según la entidad, estas modalidades de financiamiento atravesaron varios meses consecutivos de caída, luego del estancamiento observado hacia finales del año pasado.
El crédito hipotecario mostró un comportamiento diferente, ya que mantuvo una trayectoria ascendente, aunque con menor intensidad. El Gobierno nacional buscó impulsar esta modalidad mediante la utilización de fondos de la ANSES.
Qué necesita el consumo para recuperarse
La Cámara Argentina de Comercio, presidida por Mario Grinman, consideró que la recuperación del consumo dependerá principalmente de una mejora del poder adquisitivo y de la disponibilidad de financiamiento.
“La continuación del sendero de desaceleración de la inflación podría empujar al ingreso disponible de los hogares nuevamente a crecer, lo que le daría un empuje al consumo”, sostuvo la entidad.
Finalmente, remarcó que la recuperación del crédito será necesaria para reactivar las compras de vehículos y electrodomésticos, dos segmentos especialmente vinculados con las posibilidades de financiamiento de las familias.