El emotivo recuerdo de Gisela Scialocomo en el Rowing: “Es como si fuese una hija”

El fallecimiento de Gisela Scialocomo, a los 46 años, provocó una profunda conmoción en el vóley de Paraná, donde desarrolló gran parte de su formación deportiva antes de continuar su carrera en Europa. La exjugadora y entrenadora murió el lunes, después de atravesar una prolongada enfermedad. Desde el Paraná Rowing Club, institución en la que creció como deportista, la recordaron con emoción y destacaron el legado que dejó dentro y fuera de las canchas.

En diálogo con Elonce, el presidente de la subcomisión de vóley del Rowing, César Lallana, y el entrenador Pablo Gómez compartieron recuerdos de la deportista, cuya trayectoria comenzó durante la infancia y continuó en distintos clubes de la capital entrerriana hasta proyectarse internacionalmente.

“Una noticia tristísima para el club y para el deporte en general. Para aquel que lo ha jugado o juega, es una noticia tristísima realmente”, expresó Lallana, quien transmitió el pesar de la institución ante la pérdida de una de las jugadoras que formaron parte de su historia.

De las inferiores de Patronato al vóley internacional

La historia deportiva de Gisela Scialocomo comenzó cuando tenía aproximadamente nueve años, en las divisiones inferiores de Patronato. Cuatro años después llegó al Paraná Rowing Club, donde continuó su formación hasta los 19 años bajo la conducción de Pablo Gómez.

Posteriormente, su recorrido incluyó un paso por Estudiantes de Paraná y una carrera que la llevó a Italia, donde desarrolló parte de su vida personal y profesional. También tuvo experiencias como entrenadora en otros países europeos.

Gómez, quien acompañó su crecimiento durante una etapa fundamental de su juventud, recordó el impacto que le produjo conocer la noticia de su fallecimiento.

“Yo me entero dando clase en mi escuela. No podía. Dejé de dar clase, me acuerdo, el lunes”, relató el entrenador, todavía conmovido por la pérdida.

“Es prácticamente parte de mi vida”

Para Gómez, el vínculo con Scialocomo trascendió ampliamente la relación entre un entrenador y una jugadora. Haberla acompañado desde la adolescencia y seguido su trayectoria durante tantos años convirtió su partida en una pérdida profundamente personal.

“Para un entrenador que ve una mujer, una niña desde los nueve años formarse como jugadora, formar su familia y todo el recorrido que ha tenido Gisela, es muy triste y muy doloroso”, expresó.

Luego, resumió el significado que tuvo la deportista en su propia historia: “Es prácticamente parte de la vida de un entrenador, es prácticamente parte de mi vida”.

Sus palabras reflejaron el vínculo que se construye en las instituciones deportivas, donde los entrenamientos, las competencias y la convivencia cotidiana generan relaciones que permanecen incluso cuando los jugadores continúan sus carreras lejos de su ciudad.

El legado que dejó más allá de las canchas

Al recordar a Gisela, el entrenador destacó que su mayor legado no estuvo únicamente relacionado con los resultados deportivos, sino también con los valores que incorporó durante su formación y trasladó a su vida adulta.

“El deporte es una familia, pero en el caso de los entrenadores, de los profesores, formamos un grupo antes de formar un equipo y lo que pasa fuera de la cancha es lo que realmente es lo más importante, es lo que nos interesa”, manifestó.

Gómez también recordó cómo Scialocomo construyó su vida en el exterior sin perder los vínculos con quienes habían acompañado sus primeros pasos en Paraná.

“Ella formó una familia, hizo una vida en otro lugar, en otro país y hasta el día de hoy siempre recordaba lo que uno le inculcaba a veces en un deporte, la responsabilidad, la contracción al trabajo y eso de formar grupo”, señaló.

Para el entrenador, esos aprendizajes demostraron que la formación deportiva puede dejar enseñanzas que acompañan a las personas mucho después de abandonar la competencia.

El dolor de una comunidad que la consideraba parte de su familia

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se produjo cuando Gómez recordó el vínculo que mantuvo con los padres de Gisela, quienes acompañaron su desarrollo deportivo desde sus primeros años.

“Estaba toda su familia allá, los papás, que siempre estuvieron al lado nuestro, al lado mío”, expresó.

Visiblemente afectado, el entrenador encontró una frase para describir el cariño que sentía por su exjugadora: “Imaginate, es como si fuese una hija”.

El recuerdo de Gisela Scialocomo y su legado en el vóley

El fallecimiento de Scialocomo generó pesar entre quienes compartieron con ella entrenamientos, competencias y años de formación. Su trayectoria, que comenzó en los clubes de Paraná y continuó en Europa, quedó ligada a una generación de deportistas que encontraron en el vóley una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Desde el Paraná Rowing Club, el recuerdo estuvo marcado por el reconocimiento a su carrera, pero principalmente por el afecto hacia una mujer que, según sus formadores, mantuvo presentes los valores y los vínculos construidos desde su infancia.