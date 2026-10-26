Falleció Gisela Scialacomo, destacada voleibolista entrerriana que hizo gran carrera en Italia

La voleibolista paranaense Gisela Scialacomo falleció este lunes a los 46 años en Brindisi, Italia, tras enfrentar una enfermedad. Se formó en clubes de Paraná y desarrolló una extensa trayectoria como jugadora y entrenadora en Europa. El deporte entrerriano expresó su pesar.
Falleció Gisela Scialacomo, destacada voleibolista entrerriana que desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Italia. La exjugadora, nacida en Paraná, murió este lunes 26 de octubre a los 46 años en la ciudad italiana de Brindisi, donde residía desde hacía más de dos décadas. Su fallecimiento se produjo después de atravesar una enfermedad contra la que había luchado durante años.
La noticia generó numerosas expresiones de pesar en el ámbito deportivo de Entre Ríos y de Italia, donde Scialacomo construyó una extensa trayectoria como jugadora y entrenadora. Su participación en distintos clubes y su compromiso con la formación de nuevas generaciones dejaron una importante huella en el vóley.
La Asociación Paranaense de Voleibol (APV) manifestó sus condolencias a familiares y allegados de la deportista, conocida afectuosamente como “Yiyo”, y pidió una oración por su eterno descanso.
Sus comienzos en el vóley de Paraná
Gisela Scialacomo nació el 17 de febrero de 1980 en Paraná y comenzó su formación deportiva en las categorías juveniles del Club Atlético Patronato, donde permaneció hasta los 14 años.
Posteriormente, continuó su carrera en el Paraná Rowing Club, institución en la que jugó durante tres temporadas. También integró equipos del Club Atlético Estudiantes y participó en seleccionados de la Federación Entrerriana de Voleibol.
Sus actuaciones en las competencias organizadas por la Asociación Paranaense la posicionaron entre las jóvenes promesas de la disciplina. Ese recorrido le permitió dar el salto al vóley europeo, cuando decidió instalarse en Italia hace casi 25 años.
Una extensa trayectoria deportiva en Italia
En territorio italiano, Scialacomo desarrolló una destacada carrera principalmente como atacante-receptora. Su trayectoria estuvo vinculada especialmente con la región de Apulia, ubicada en el sureste del país.
La voleibolista integró equipos como Amatori Brindisi, Pallavolo 80 Brindisi, Volley Massafra, Volley Salerno, Pallavolo Taranto, Mesagne Volley y Skylo San Pietro Vernotico. También tuvo una experiencia en la Serie A1 en Cosenza.
Uno de sus logros deportivos más recordados fue su participación en el ascenso de Pallavolo 80 Brindisi a la Serie B2. Además, llegó a desempeñarse como capitana de Mesagne Volley, donde fue reconocida por su experiencia y liderazgo.
Su etapa como entrenadora y el recuerdo de sus compañeros
Después de finalizar su carrera como jugadora, Scialacomo continuó vinculada al vóley desde la conducción técnica. Trabajó con equipos femeninos de Brindisi Volley y también cumplió funciones como asistente del plantel principal.
Asimismo, integró el cuerpo técnico de la selección femenina regional de Apulia y, durante su última etapa, se desempeñó como entrenadora en ASD Brindisi Volley.
Desde esa institución la despidieron destacando su “sonrisa imparable” y su “corazón enorme”, expresiones que reflejaron el afecto de quienes compartieron su trayectoria deportiva.
La Federación Italiana de Voleibol de Apulia (FIPAV Puglia) y diferentes clubes italianos también expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la deportista.
El último adiós a Gisela Scialacomo
Además de su trayectoria profesional, Gisela había formado una familia en Italia junto a su esposo Diego y su hija Viola, quienes la acompañaron durante su vida en Brindisi.
La ceremonia fúnebre fue programada para este martes 27 de octubre en el Duomo de Brindisi, donde familiares, amigos y representantes de la comunidad deportiva podrán despedirla.
Su fallecimiento provocó tristeza tanto en Italia como en Paraná, ciudad donde comenzó su camino en el vóley y desde la cual proyectó una carrera internacional que se extendió durante más de dos décadas.