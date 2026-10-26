Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y Messi terminó quinto: todos los premiados

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada durante la 70ª edición de la ceremonia, celebrada este lunes en el Teatro London Palladium de Londres. El delantero inglés de Bayern Múnich obtuvo por primera vez el prestigioso galardón, mientras que Lionel Messi finalizó en el quinto puesto de la votación y no asistió al evento.

El atacante de 33 años se impuso sobre otros candidatos destacados, entre ellos Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Su consagración llegó después de una temporada en la que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana con Bayern Múnich. Además, alcanzó las semifinales del Mundial 2026 con la selección de Inglaterra.

Kane también recibió el Trofeo Gerd Müller, destinado al máximo goleador de la temporada, luego de convertir 73 goles. De esta manera, se convirtió en el principal protagonista de una ceremonia que, por primera vez en su historia, se desarrolló fuera de París.

Lionel Messi terminó quinto y Lautaro Martínez ocupó el puesto 22

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, quedó en la quinta posición del ranking masculino, después de su participación en el Mundial 2026. El rosarino, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho distinciones, no pudo alcanzar su noveno reconocimiento.

Messi decidió permanecer en Estados Unidos y no viajó a Londres para participar de la ceremonia. Durante la jornada estuvo presente en Miami, donde siguió las actividades de la Messi Cup, un torneo internacional de fútbol juvenil.

Por su parte, Lautaro Martínez terminó en el puesto 22 de la clasificación masculina. Emiliano "Dibu" Martínez también estuvo entre los nominados, aunque en su caso al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año. Finalmente, el reconocimiento quedó en manos del español Unai Simón.

Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas obtuvo el Balón de Oro por tercera vez en su carrera, después de haberlo conquistado en 2021 y 2022. La futbolista fue reconocida por su rendimiento durante una temporada en la que consiguió importantes títulos con Barcelona antes de su salida del club.

Putellas había conquistado la UEFA Women's Champions League y el tricampeonato de la liga española. Con esta nueva distinción, consolidó su lugar entre las futbolistas más premiadas de la historia.

Barcelona también recibió otros reconocimientos durante la ceremonia. Pere Romeu fue elegido mejor entrenador del fútbol femenino, Cata Coll obtuvo el premio a la mejor arquera y Vicky López se quedó con el Trofeo Kopa femenino. Además, el conjunto catalán fue distinguido como el mejor equipo femenino de la temporada.

España sumó varios reconocimientos tras conquistar el Mundial

La selección española, campeona del Mundial 2026, tuvo una participación destacada en la entrega de premios. Su entrenador, Luis de la Fuente, recibió el Trofeo Johan Cruyff como mejor director técnico del fútbol masculino.

Lamine Yamal, uno de los candidatos al Balón de Oro principal, obtuvo por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista menor de 21 años.

En tanto, París Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo masculino de la temporada, mientras que el mexicano Charlyn Corral recibió el Trofeo Gerd Müller femenino por su rendimiento goleador con Pachuca.

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra).

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City, España).

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia).

Mejor equipo femenino: Barcelona (España).

Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente (selección de España).

Mejor entrenador femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).

Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club).

Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona).

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).

Premio Sócrates: Bukayo Saka y BigShoe (Arsenal).