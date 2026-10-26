Hombre baleado en barrio Macarone: dos detenidos por el ataque a tiros en Paraná

Dos detenidos por el ataque a tiros a un hombre en barrio Macarone de Paraná fue el resultado de una investigación desarrollada por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos. Los procedimientos permitieron identificar a dos presuntos agresores, quienes quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales, a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando un hombre de 42 años resultó herido de arma de fuego en el muslo derecho. El disparo le provocó una fractura de fémur, por lo que debió ser trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado, confirmaron fuentes policiales a Elonce.

Según manifestó inicialmente el lesionado, caminaba cuando sintió un ardor en una pierna y advirtió que estaba sangrando. Sin embargo, no precisó dónde había ocurrido el episodio ni identificó a los responsables.

Tres allanamientos y dos detenidos

Desde la Policía señalaron que tanto el herido como sus familiares habían expresado que no deseaban la intervención policial. Tampoco aportaron información sobre las circunstancias del ataque.

Pese a esa situación, personal de la División Homicidios avanzó con las tareas investigativas y logró individualizar a dos presuntos involucrados en la agresión.

A partir de los elementos reunidos, se concretaron tres allanamientos que finalizaron con la detención de un joven de 20 años y un hombre de 45 años.

Intervención de la Justicia

Ambos sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, Paola Farino, se confirmó a Elonce.

En los procedimientos colaboraron efectivos de las divisiones Robos y Hurtos y Delitos Económicos, además de personal de Comisaría Octava y del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Paraná.

La investigación continuó bajo intervención judicial para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de los detenidos.