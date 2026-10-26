Tragedia en Chaco: tres primos de 4 y 5 años fueron hallados muertos en una represa

Tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una represa cercana a su vivienda, en la provincia de Chaco, después de haber desaparecido el domingo por la tarde mientras permanecían al cuidado de su abuela. El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y vecinos de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4 años. Los menores habían salido de una vivienda del barrio Obrero y sus familiares desconocían dónde se encontraban, informó Clarín.

La investigación quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N° 3 de Chaco, encabezado por la fiscal Gabriela Rafart Anton, quien ordenó la realización de autopsias y otras medidas para esclarecer las circunstancias de las muertes.

La desaparición de los tres niños

El padre de los hermanos Valdez denunció la desaparición ante la Policía. Según explicó, había viajado a Las Breñas para asistir a un familiar enfermo y, durante su ausencia, dejó a sus dos hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra.

Cuando regresó a su vivienda, minutos después de las 19 del domingo, le informaron que los tres chicos habían salido y no habían regresado. Ante la situación, dio aviso a las autoridades y comenzó un operativo de búsqueda.

Durante los rastrillajes, vecinos señalaron que habían visto a los menores cerca de una laguna ubicada en las inmediaciones de la vivienda familiar. A partir de esos testimonios, los equipos concentraron la búsqueda en el espejo de agua.

El hallazgo de los cuerpos en la laguna

Integrantes de Bomberos Voluntarios inspeccionaron el sector señalado por los vecinos y finalmente encontraron los cuerpos de los tres niños, que fueron retirados del agua.

El lugar donde ocurrió el hallazgo no estaba habilitado para actividades recreativas ni para bañarse. Según la información conocida, se trata de una laguna profunda que presenta riesgos para quienes ingresan, publicó La Voz del Interior.

La fiscal también se refirió a las características del terreno ante versiones que indicaban que uno de los menores podría haber caído en un pozo. "Hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua", señaló.

La Justicia ordenó autopsias y toma de testimonios

La fiscal Gabriela Rafart Anton dispuso la realización de autopsias para establecer las causas y el momento de las muertes. También ordenó recibir declaraciones de los familiares y avanzar con las pericias correspondientes.

"Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir", explicó la funcionaria judicial en declaraciones a Diario Chaco.

En ese sentido, aclaró que "en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona", debido a que todavía quedaban diligencias pendientes.

Por el momento, la Justicia no determinó responsabilidades penales ni estableció oficialmente cómo murieron los tres menores. Los resultados de las autopsias y las restantes pericias serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido.