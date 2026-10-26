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Paraná Pedido solidario en Paraná y San Benito

"Quiero que mi hijo vuelva a escuchar": la mamá de Valentino reiteró el pedido solidario para recuperar sus procesadores cocleares

Adriana, la mamá del niño, volvió a pedir ayuda para encontrar los dispositivos que perdió en la zona de Plaza Vea. Explicó que Valentino había logrado importantes avances en su comunicación y relató la angustia que sufrió al ser engañada por una persona que aseguró tenerlos.

26 de Octubre de 2026
Valentino necesita sus procesadores cocleares: piden ayuda.
Valentino necesita sus procesadores cocleares: piden ayuda.

REDACCIÓN ELONCE

Adriana, la mamá del niño, volvió a pedir ayuda para encontrar los dispositivos que perdió en la zona de Plaza Vea. Explicó que Valentino había logrado importantes avances en su comunicación y relató la angustia que sufrió al ser engañada por una persona que aseguró tenerlos.

La búsqueda de los procesadores cocleares de Valentino continúa en Paraná y su mamá, Adriana, reiteró el pedido de colaboración para recuperarlos. En diálogo con Elonce desde San Benito, explicó que los dispositivos son fundamentales para que su hijo pueda escuchar y comunicarse con su familia.

 

La mujer relató que los aparatos se extraviaron el día 11, cuando retiró al niño de la escuela Luz Vieira Méndez, en la zona de Plaza Vea. Ese día llovía y, al llegar al automóvil, advirtió que los procesadores no estaban en la mochila donde habían sido guardados.

 

 

Adriana precisó que se trata de dos procesadores externos Sonnet 2, de la marca MED-EL, de color negro, con cable y bobina. Explicó que tienen imanes potentes, por lo que podrían haber quedado adheridos a un vehículo u otra superficie metálica.

 

La angustia de la familia y el engaño que sufrió

 

La madre contó que, después de difundir el pedido, un hombre se comunicó con ella y aseguró haber encontrado los dispositivos. Le solicitó dinero para trasladárselos y la familia terminó transfiriéndole $5.000. Sin embargo, nunca los entregó y posteriormente bloqueó el contacto.

 

"El dolor que a mí me dio, yo estoy desesperada y está jugando con la salud de un hijo", expresó Adriana, visiblemente conmovida.

 

Adriana, madre de Valentino (Elonce)
Adriana, madre de Valentino (Elonce)

 

También recordó los avances que Valentino había conseguido gracias a los procesadores. "Empezó a decir agua, leche. Me estaba pidiendo ‘mamá, leche’", relató. Actualmente, la familia volvió a comunicarse con él mediante lengua de señas.

 

Cómo colaborar para que Valentino vuelva a escuchar

 

Adriana aclaró que los dispositivos perdidos son los procesadores externos, ya que los implantes permanecen colocados internamente. Además, señaló que se trata de equipos costosos y específicos.

 

La familia solicita que cualquier persona que los haya encontrado, especialmente en inmediaciones de Plaza Vea, se comunique para facilitar su devolución.

 

Los teléfonos de contacto son 3435 083020 y 3434 510138. Cualquier información puede resultar fundamental para que Valentino recupere los dispositivos con los que estaba avanzando en su comunicación.

 

Reiteran pedido por los implantes de Valentino

Temas:

Paraná pedido solidario ayuda búsqueda procesadores cocleares San Benito
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