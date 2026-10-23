Un niño perdió los implantes que necesita para oír, engañaron a su madre al intentar recuperarlos y piden ayuda

La familia de Valentino, un niño de Paraná que perdió sus procesadores de implantes cocleares al salir de la escuela, inició una búsqueda y pidió la colaboración de la comunidad para recuperarlos. Los dispositivos son indispensables para que el pequeño pueda escuchar y comunicarse, por lo que sus allegados solicitaron ayuda para difundir el pedido.

Según informaron familiares a Elonce, la pérdida ocurrió este viernes en la zona de Plaza Vea, en la capital entrerriana. Los elementos extraviados son de color negro, de la marca MED-EL, modelo SONNET 2, y se encontraban dentro de un estuche negro con el logotipo de la misma empresa.

La situación generó una profunda preocupación en la familia, debido a la importancia que tienen estos dispositivos para la vida cotidiana de Valentino. “Es muy importante para nosotros poder recuperarlos, ya que sin ellos no puede escuchar”, expresaron sus allegados en el mensaje que hicieron llegar a Elonce.

La familia fue víctima de un engaño durante la búsqueda

En medio de la desesperación por recuperar los procesadores auditivos, la madre del niño recibió una llamada de un hombre que aseguró tener los dispositivos y le solicitó dinero para devolverlos.

De acuerdo con lo relatado por personas cercanas a la familia, la mujer realizó el pago con la esperanza de recuperar los implantes, pero la información resultó falsa y los elementos no fueron devueltos.

Cómo colaborar para encontrar los implantes de Valentino

Quienes hayan encontrado estos elementos o tengan información que permita recuperarlos pueden comunicarse al 343 4510138.

La familia pidió especialmente que se comparta la publicación para ampliar la búsqueda y llegar a personas que hayan circulado por la zona de Plaza Vea durante este viernes.

La colaboración de la comunidad es fundamental para que Valentino pueda recuperar los dispositivos que necesita para escuchar.