Se fracturó ambos tobillos en un accidente laboral y necesita ayuda para operarse

REDACCIÓN ELONCE
Fernando, de 41 años, sufrió un accidente laboral al caer desde una altura de 2,5 metros y permanece internado en el Hospital San Martín. Es padre de dos adolescentes y necesita reunir fondos para una operación y afrontar gastos de vivienda. Su amiga Alicia explicó la situación a Elonce.
Un hombre de 41 años se fracturó ambos tobillos en un accidente laboral y sus allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una operación. Se trata de Fernando, quien cayó desde una altura aproximada de 2,5 metros y permanece internado en el Hospital San Martín de Paraná, a la espera de una intervención quirúrgica.
Alicia, amiga del paciente, explicó a Elonce que la situación es compleja debido a los costos de los materiales necesarios para la cirugía. “Al caer de casi 2,5 metros de altura se quebró los dos tobillos y estamos recaudando fondos para una de las operaciones”, relató.
Según detalló, uno de los tobillos presenta lesiones de mayor gravedad y requiere la colocación de clavos. Los allegados buscan reunir dinero para adquirir estos materiales, cuyo costo estimado es de un millón y medio de pesos por unidad, aunque todavía desconocen cuántos serán necesarios.
Es padre de dos adolescentes y necesita ayuda económica
Además de las dificultades de salud, Fernando atraviesa una situación económica delicada. Antes del accidente había perdido su empleo en una pinturería y realizaba trabajos ocasionales para mantener a sus dos hijos adolescentes.
“Él era el único sostén de la familia, se había quedado sin trabajo hace muy poco en una pinturería y estaba haciendo changas”, explicó Alicia.
La mujer también señaló que el hombre enfrenta problemas habitacionales, debido a que le solicitaron que desocupara la vivienda que alquilaba. Aunque consiguió otro inmueble más económico, actualmente no cuenta con ingresos para afrontar los gastos de alquiler y mudanza.
Permanece internado a la espera de una operación
Fernando se encuentra en el sector de Traumatología del Hospital San Martín, en el primer piso, sala 123. Su entorno espera que pueda acceder a la intervención quirúrgica necesaria para avanzar en su recuperación.
“Hasta que no se haga la operación, no se sabe muy bien cómo va a quedar. Por ahora está en silla de ruedas y no puede volver a trabajar”, manifestó Alicia, al transmitir la preocupación de sus allegados por la evolución del paciente.
La entrevistada aclaró que todavía existen incertidumbres sobre los resultados de la cirugía y la cobertura de los materiales médicos. Mientras tanto, familiares y amigos trabajan para conseguir los recursos necesarios.
Cómo colaborar con Fernando
La campaña solidaria busca reunir dinero para los materiales quirúrgicos y también para cubrir los gastos de vivienda y manutención familiar durante el período en que Fernando no pueda trabajar.
Alicia destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad y explicó que el objetivo es ayudarlo a recuperar su movilidad y sostener económicamente a sus hijos.
Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia a través de los siguientes datos: Alias: tansolo87.mp. “Él realmente necesita la operación para poder volver a caminar, conseguir algún trabajo y sostenerse”, expresó Alicia. Los allegados esperan reunir los fondos necesarios para afrontar la intervención y los gastos cotidianos mientras Fernando continúa internado.