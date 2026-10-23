Emitieron alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para este sábado: los diez departamentos afectados

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos continuará vigente durante este sábado 24 de octubre y afectará a diez departamentos de la provincia. Según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes por la tarde, se prevén precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con la información a la que accedió Elonce, los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica son Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Federación, Feliciano, Federal, San Salvador y Concordia. En estas zonas, las condiciones de inestabilidad persistirán durante las primeras horas del sábado, cuando se espera la mayor intensidad de los fenómenos.

El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían presentar características fuertes e incluso puntualmente severas. En ese sentido, indicó: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm”.

Cuándo se esperan las tormentas más intensas

Según el pronóstico, el período de mayor intensidad se concentrará entre la madrugada y el mediodía del sábado, aunque las condiciones meteorológicas podrán variar entre las distintas localidades alcanzadas por la alerta.

Los acumulados previstos oscilan entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de que las precipitaciones se concentren en períodos breves. Esta situación podría generar acumulación de agua en calles, caminos y sectores con dificultades de drenaje, especialmente donde las lluvias se desarrollen con mayor intensidad.

Además de las precipitaciones, el informe destacó la posibilidad de ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica frecuente. La combinación de estos fenómenos podría ocasionar inconvenientes temporarios en la circulación y en las actividades al aire libre.

Misiones y Corrientes también estarán afectadas

La inestabilidad no se limitará al territorio entrerriano. Misiones y el norte de Corrientes también atravesarán un período de tormentas, con un escenario de mayor intensidad previsto para el sábado 24 de octubre.

Durante este viernes, las precipitaciones se presentaron de manera irregular, con chaparrones y tormentas que alternaron con períodos de cielo parcialmente nublado. Al comenzar la mañana, los núcleos más intensos se ubicaban cerca de Corrientes, Resistencia y el sur de Formosa.

Una franja de actividad se extendía por el norte correntino y el sur misionero, mientras otros desarrollos aislados afectaban el norte de Misiones y sectores de Brasil. Sin embargo, los pronósticos anticiparon que durante el sábado las tormentas tenderán a organizarse y adquirir mayor intensidad.

Advierten por lluvias intensas y posibles anegamientos

Misiones será una de las provincias con mayor riesgo de precipitaciones abundantes durante el sábado, especialmente en aquellas localidades donde las tormentas se desarrollen de manera reiterada.

Los fenómenos también alcanzarán el norte de Corrientes, el sudeste de Paraguay y sectores de Brasil. En estas regiones, la intensidad de las lluvias podría provocar anegamientos e inundaciones repentinas, principalmente en áreas vulnerables a la acumulación rápida de agua.

La actividad continuará durante la noche del sábado en parte del noreste argentino. Por ese motivo, una disminución temporaria de las precipitaciones no necesariamente representará el final del episodio de inestabilidad.

Las lluvias podrían impactar en las cuencas de los ríos

Las precipitaciones también abarcarán sectores del centro y sur de Corrientes, Chaco y Formosa, mientras que hacia el norte de Entre Ríos y el este de Salta y Jujuy se esperan fenómenos más dispersos.

Uno de los aspectos que se seguirá de cerca será el comportamiento de las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná, Uruguay y Paraguay, debido al aporte de agua que podrían generar las lluvias previstas para la región.

Las estimaciones meteorológicas indican que el alto Iguazú y las nacientes del río Uruguay podrían registrar acumulados superiores a los 100 milímetros. No obstante, la respuesta de los cursos de agua dependerá de la distribución de las precipitaciones, su intensidad y los tiempos de escurrimiento.