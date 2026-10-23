Nuevo alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos, que abarca diez departamentos de la provincia durante la mañana y la tarde de este viernes 23 de octubre. El organismo advirtió sobre la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según el reporte meteorológico, las condiciones de inestabilidad afectarán a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde podrían registrarse tormentas de variada intensidad a lo largo de la jornada.

El organismo nacional indicó que algunos de estos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte o puntualmente severa, por lo que recomendó prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico y adoptar medidas preventivas.

Cuánta lluvia se espera en Entre Ríos

De acuerdo con el informe del SMN, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros en las zonas comprendidas por el alerta. Sin embargo, estos registros podrían superarse de manera localizada, especialmente en sectores donde las tormentas presenten mayor intensidad.

Uno de los principales riesgos estará relacionado con la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, una situación que puede provocar acumulación de agua en calles y sectores con dificultades de drenaje.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas de hasta 90 km/h, caída ocasional de granizo y frecuente actividad eléctrica, condiciones que podrían complicar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a este escenario, se aconsejó evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan representar un riesgo.

También se recomendó evitar circular por calles anegadas, no sacar residuos que puedan obstruir los desagües y mantenerse informado mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico continuará bajo seguimiento durante la jornada, ante la posibilidad de que las tormentas se desarrollen con distinta intensidad en los departamentos alcanzados por la advertencia.