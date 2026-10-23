El Niño está cambiando el color del océano Pacífico: qué descubrió la NASA

El Niño cambia el color del océano: qué descubrió la NASA

El fenómeno climático de El Niño está provocando cambios en el color del océano Pacífico, donde extensas áreas de aguas ecuatoriales comenzaron a mostrar tonalidades más azules en lugar del verde que predominaba anteriormente. La NASA identificó estas modificaciones mediante imágenes satelitales y las relacionó con una disminución del fitoplancton, un conjunto de organismos microscópicos fundamentales para la vida marina.

La agencia espacial estadounidense difundió el 15 de octubre imágenes que permitieron comparar las condiciones del océano durante 2025 y 2026. Los registros mostraron diferencias en la coloración de determinadas regiones del Pacífico tropical, asociadas con variaciones en la concentración de clorofila.

Las observaciones se realizaron mediante instrumentos científicos, entre ellos el satélite PACE, lanzado en febrero de 2024. Esta tecnología permitió analizar la luz reflejada por la superficie oceánica y obtener información sobre los organismos presentes en el agua.

Por qué El Niño está cambiando el color del océano

Según los datos difundidos por la NASA, el cambio de tonalidad estuvo relacionado con una menor concentración de fitoplancton en sectores del Pacífico ecuatorial. Las mediciones de junio de 2026 ya habían registrado una reducción de la clorofila respecto del mismo mes del año anterior.

El fitoplancton está compuesto por organismos microscópicos que realizan la fotosíntesis y constituyen la base de numerosas cadenas alimentarias marinas. Su presencia influye directamente en la coloración del océano debido a los pigmentos que contienen.

Cuando estos organismos abundan, el agua puede adquirir tonalidades verdosas. En cambio, cuando disminuye su concentración, se modifica la absorción y reflexión de la luz, por lo que el océano puede presentar un azul más intenso.

Cómo influye el calentamiento del Pacífico

El fenómeno de El Niño altera la circulación habitual de las aguas del océano Pacífico. En condiciones normales, los vientos alisios desplazan las aguas superficiales cálidas hacia el oeste y favorecen el ascenso de aguas profundas, más frías y ricas en nutrientes, en el sector oriental.

Durante los episodios de El Niño, esos vientos se debilitan y disminuye el proceso conocido como afloramiento oceánico. Como consecuencia, llega una menor cantidad de nutrientes a las capas superficiales del mar.

Esta modificación afecta el crecimiento del fitoplancton, que necesita nutrientes y luz solar para desarrollarse. La reducción de estos organismos explica parte de los cambios de color detectados mediante las observaciones satelitales.

Qué consecuencias puede tener para la vida marina

La disminución del fitoplancton puede generar consecuencias sobre distintos ecosistemas oceánicos. Estos organismos constituyen una fuente primaria de alimento para el zooplancton, que a su vez sostiene a numerosas especies de peces y otros animales marinos.

Cuando disminuye su disponibilidad, los efectos pueden extenderse a diferentes niveles de la cadena alimentaria, incluidos peces, aves y mamíferos que dependen directa o indirectamente de estos recursos.

Además, el fitoplancton cumple un papel importante en el ciclo global del carbono, debido a que absorbe dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Por ese motivo, los científicos consideran fundamental monitorear sus variaciones para comprender los cambios ambientales.

Advierten por la posible intensidad de El Niño

El fenómeno también generó preocupación por sus posibles consecuencias climáticas durante los próximos meses. Entre sus efectos habituales se encuentran las alteraciones de las precipitaciones, las temperaturas y los patrones de circulación atmosférica en diferentes regiones del planeta.

De acuerdo con las advertencias citadas en los informes difundidos, el jefe de operaciones humanitarias de Naciones Unidas, Tom Fletcher, señaló que un episodio de gran intensidad podría generar consecuencias económicas, alimentarias y sociales, especialmente en regiones vulnerables.

Por su parte, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, advirtió sobre la posibilidad de que el fenómeno alcanzara una intensidad excepcional hacia finales de 2026, con repercusiones que podrían prolongarse durante los meses posteriores.

Las estimaciones citadas señalaron que las temperaturas superficiales del Pacífico podrían ubicarse considerablemente por encima de los valores habituales. Sin embargo, la magnitud definitiva del episodio y sus posibles récords requieren confirmación mediante los registros oficiales de los organismos meteorológicos.