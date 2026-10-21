El Supertifón Champi será la tormenta más fuerte del 2026: qué zonas afectará

El Supertifón Champi alcanzó una intensidad equivalente a categoría 5 y mantiene en alerta al norte de Filipinas mientras avanza por el Pacífico occidental. El sistema, que previamente pasó cerca de Guam, genera riesgo de lluvias intensas, deslizamientos y oleaje peligroso.

En su punto de mayor intensidad, la tormenta llegó a registrar vientos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, según la información difundida por Ámbito. Esa marca lo ubica entre los ciclones más poderosos de 2026.

El servicio meteorológico filipino PAGASA informó este miércoles que Champi, denominado Rosal en ese país, comenzó a perder intensidad. En su reporte de la tarde local lo ubicó a unos 750 kilómetros al este de Aparri, Cagayán, con vientos sostenidos de 205 km/h y ráfagas de hasta 250 km/h.

Qué muestran las imágenes satelitales

Los satélites meteorológicos captaron una extensa estructura de nubes alrededor del ojo del Supertifón Champi. También permitieron observar un proceso de reemplazo de la pared del ojo, una transformación de la zona donde se concentran los vientos más intensos.

Durante ese proceso, una nueva pared exterior puede sustituir a la interna y modificar tanto la fuerza como el tamaño del ciclón. En el caso de Champi, la tormenta volvió a fortalecerse después de atravesar cambios en su estructura.

Las aguas cálidas, con temperaturas de entre 28 y 29 grados, y una circulación atmosférica favorable aportaron condiciones para su intensificación en mar abierto.

Filipinas, el país bajo mayor amenaza

Las autoridades elevaron la alerta por viento al nivel 2 en la provincia de Batanes. Otras zonas del norte, entre ellas Cagayán, Ilocos Norte y Apayao, quedaron bajo nivel 1.

El riesgo no se limita al paso del centro del ciclón. Las lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos, mientras que el oleaje en sectores de la costa norte podría alcanzar los nueve metros, de acuerdo con la información publicada.

🇵🇭 | URGENTE: El supertifón Champi se ha intensificado en una tormenta equivalente a la categoría 5 con vientos de 185 mph (296 km/h), según The Weather Network. Empata con el supertifón Sinlaku como la tormenta más fuerte en la Tierra en 2026. https://t.co/jc2MrvTU2b — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 21, 2026

Antes de acercarse a Filipinas, el Supertifón Champi pasó cerca de Guam, territorio estadounidense en el Pacífico. Su proximidad motivó una declaración de emergencia federal y cierres de instalaciones, incluidos aeropuertos y puertos.

Cómo seguirá la tormenta

Los pronósticos citados por Ámbito prevén un debilitamiento gradual durante los próximos días, mientras el sistema continúa hacia el oeste-noroeste. La intensidad podría bajar a tifón durante el jueves y a tormenta tropical severa hacia el domingo.

Aunque pierda fuerza, seguirá siendo un fenómeno peligroso por la lluvia, el viento y las condiciones del mar. La evolución de su trayectoria determinará el alcance de los efectos sobre las provincias del norte filipino.