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Impactante temporal en Chile arrancó parte del techo de una terminal de ómnibus y declararon alerta roja: el video

Las fuertes ráfagas de viento desprendieron varias planchas del techo de una terminal de ómnibus en Chile. El temporal estuvo acompañado por lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica. Más de 13.000 hogares quedaron sin luz y las autoridades declararon alerta roja.

13 de Octubre de 2026
Voladura de techos y granizo.
Voladura de techos y granizo.

Las fuertes ráfagas de viento desprendieron varias planchas del techo de una terminal de ómnibus en Chile. El temporal estuvo acompañado por lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica. Más de 13.000 hogares quedaron sin luz y las autoridades declararon alerta roja.

Un fuerte temporal en Chile provocó importantes daños materiales este martes, especialmente en Santiago, donde las intensas ráfagas de viento arrancaron parte del techo del Terminal Sur de ómnibus, ubicado en la comuna de Estación Central. El episodio quedó registrado en impactantes videos que se difundieron a través de las redes sociales, mientras las autoridades declararon alerta roja para toda la Región Metropolitana.

Las imágenes mostraron cómo varias planchas de la cubierta de la terminal se desprendieron de la estructura y salieron volando por el aire, en medio de una tormenta acompañada por fuertes precipitaciones, caída de granizo y descargas eléctricas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dispuso la alerta roja ante la magnitud del fenómeno meteorológico, mientras los organismos de emergencia trabajaban para evaluar los daños y prevenir nuevos incidentes, publicó MDZ.

 

El impactante momento en que voló el techo de la terminal

 

El desprendimiento de parte del techo del Terminal Sur ocurrió durante la tarde de este martes, cuando las ráfagas de viento alcanzaron una intensidad suficiente para levantar las planchas de la cubierta.

En los videos que circularon por las redes sociales se observó cómo los materiales fueron arrastrados por el viento y quedaron suspendidos en el aire, lo que generó una situación de peligro en una zona habitualmente transitada por pasajeros y trabajadores.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del desprendimiento de las estructuras.

El episodio se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la jornada, que estuvo marcada por distintos inconvenientes en la capital chilena.

 

Granizo, tormentas eléctricas y miles de hogares sin luz

 

El temporal afectó principalmente al centro y al sector oriente de Santiago, donde se registraron lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo.

La Dirección Meteorológica de Chile había emitido una alerta para una extensa zona del centro del país, comprendida entre las regiones de Coquimbo y Biobío, ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de intensidad considerable.

 

Las condiciones también provocaron complicaciones en la circulación vehicular y afectaron el suministro de energía eléctrica en diferentes sectores.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, más de 13.000 hogares quedaron sin electricidad, con las comunas de Lampa y Pudahuel entre las más perjudicadas.

 

Una nueva emergencia después de un aluvión

 

Las intensas precipitaciones se produjeron pocos días después de otro episodio meteorológico que afectó a la capital chilena.

 

En aquella oportunidad, un aluvión registrado en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, al este de Santiago, dejó un saldo de seis personas heridas y más de 2.000 viviendas afectadas, según los reportes difundidos.

La sucesión de fenómenos provocó inundaciones, desbordes de cursos de agua y daños en infraestructura en distintos sectores.

 

Ante este nuevo temporal, las autoridades chilenas mantuvieron el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomendaron extremar las precauciones, especialmente en las zonas expuestas a fuertes vientos, anegamientos y desprendimientos de estructuras.

Temas:

Temporal en Chile Santiago de Chile tormentas fuertes vientos Terminal de ómnibus
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