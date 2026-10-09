El aluvión dejó al menos seis muertos en Chile y declararon zona de catástrofe

Un aluvión en Chile dejó al menos seis personas muertas, numerosas viviendas inundadas y vehículos arrastrados por una corriente de barro y piedras en sectores residenciales de Santiago. El fenómeno se produjo tras intensas lluvias registradas en la zona central del país y afectó unas 200 hectáreas. Ante la magnitud de los daños, el presidente José Antonio Kast declaró zona de catástrofe a la comuna de Las Condes.

El temporal afectó principalmente a barrios ubicados en las laderas de la cordillera de los Andes, donde el agua descendió con fuerza y arrastró sedimentos, rocas y vehículos. Las calles quedaron cubiertas de barro, mientras los equipos de emergencia trabajaron para rescatar a personas atrapadas en viviendas y automóviles.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que al menos seis personas fallecieron como consecuencia del aluvión. Además, señaló que las autoridades continuaban recopilando información para establecer si había más víctimas o personas afectadas.

Declararon zona de catástrofe en Las Condes

El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció la declaración de zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, uno de los sectores más afectados por el fenómeno meteorológico.

Según explicó el mandatario, la medida permitiría disponer de los recursos necesarios para “enfrentar la emergencia” y coordinar las tareas de asistencia, rescate y recuperación de las áreas dañadas.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, confirmó que numerosas viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua y barro. “Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas”, manifestó.

Vehículos arrastrados y familias atrapadas

Entre las situaciones registradas durante el temporal, se conoció el caso de una familia que quedó atrapada en el segundo piso de una vivienda, rodeada por el barro y sin posibilidades de salir por sus propios medios.

También se difundieron imágenes de un ómnibus que quedó inmovilizado entre piedras y sedimentos, mientras varios automóviles fueron desplazados por la corriente a lo largo de grandes distancias.

En uno de los episodios, registrado por Televisión Nacional de Chile (TVN), varias personas lograron salir de un automóvil después de que el vehículo fuera arrastrado aproximadamente dos kilómetros por el aluvión.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que los equipos de emergencia realizaron rescates de personas atrapadas en vehículos, viviendas y establecimientos educativos.

“Nos hemos también reunido con las otras autoridades para determinar también la estrategia que estamos trabajando. Así que estamos avanzando de forma eficiente y esperamos poder estar disponible para cualquier otra eventualidad”, señaló.

Lluvias intensas en pocos minutos provocaron el aluvión

La meteoróloga chilena Allison Göhler explicó que el fenómeno se originó por una línea de tormentas que avanzó de norte a sur sobre la Región Metropolitana de Santiago.

Las precipitaciones se concentraron en períodos muy breves y generaron un importante escurrimiento de agua desde las zonas elevadas hacia los barrios residenciales.

De acuerdo con los registros meteorológicos, algunas estaciones midieron hasta 10 milímetros de lluvia en apenas 30 minutos, una intensidad que contribuyó a la formación de corrientes de barro y piedras.

Por su parte, el agroclimatólogo y profesor de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, explicó que Chile había registrado episodios de lluvias intensas asociados a ríos atmosféricos, que afectaron distintas regiones del país.

Las autoridades mantuvieron desplegados los operativos de emergencia para asistir a los damnificados, evaluar los daños materiales y determinar si existían más personas afectadas por el aluvión.