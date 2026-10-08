Impactantes imágenes de un aluvión en Chile: el agua arrastró vehículos y volcó un colectivo en Santiago

Un fuerte aluvión en Santiago de Chile provocó este jueves por la tarde inundaciones, daños materiales y complicaciones en el tránsito de la comuna de Las Condes. Las intensas precipitaciones ocasionaron el desborde de un canal y generaron una corriente de agua y barro que avanzó por las calles del barrio San Carlos de Apoquindo.

La fuerza del agua arrastró varios vehículos y provocó el vuelco de un colectivo del transporte público. Las imágenes registradas por testigos mostraron cómo la corriente avanzaba por las calles y desplazaba unidades de gran tamaño.

La emergencia movilizó a los organismos de protección civil, Bomberos y autoridades municipales, que establecieron restricciones de circulación y desplegaron equipos para asistir a los sectores afectados.

El desborde de un canal provocó el aluvión

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, explicó que las lluvias provocaron la “activación de cauces naturales”, lo que derivó en el desplazamiento de agua y sedimentos hacia zonas urbanizadas.

Los sectores más comprometidos fueron General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur, donde se registraron anegamientos y dificultades para circular.

“Por el efecto de las intensas precipitaciones se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes”, informó Muñoz durante la emergencia.

El funcionario pidió a los habitantes respetar las indicaciones oficiales y evacuar sus viviendas en caso de que las autoridades dispusieran esa medida.

Inundaciones en una clínica y evacuaciones

El fenómeno también afectó instalaciones sanitarias y establecimientos comerciales de Las Condes. Según informaron medios chilenos, la Clínica San Carlos sufrió inundaciones como consecuencia del ingreso de agua y barro.

Además, se reportaron evacuaciones preventivas de clientes en locales comerciales y complicaciones en establecimientos educativos de la zona.

Ante la magnitud de la emergencia, Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento de todas sus compañías, con el objetivo de contar con personal y vehículos disponibles para responder a los llamados.

La institución también solicitó extremar las precauciones durante los desplazamientos hacia sectores precordilleranos, debido a los riesgos derivados de las precipitaciones y las condiciones del terreno.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad

La Municipalidad de Las Condes dispuso un perímetro de seguridad y pidió a la población evitar acercarse a San Carlos de Apoquindo mientras continuaban los trabajos de emergencia.

“Necesitamos mantener las vías despejadas para permitir el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia y equipos de trabajo”, comunicó el municipio.

Por su parte, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, informó que mantuvo contacto con la alcaldesa Catalina San Martín y el delegado presidencial Germán Codina para coordinar las acciones de respuesta ante el desborde de la Quebrada Honda.

Mientras continuaban las lluvias, los equipos de emergencia trabajaban en la asistencia a los afectados, la evaluación de los daños y el monitoreo de los sectores donde persistía el riesgo de nuevos desbordes.