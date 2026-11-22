River derrotó 3 a 1 a Lanús en el Monumental y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. Thiago Almada marcó dos goles, uno de penal y otro sobre el cierre, mientras que Tobías Andrada convirtió el restante. Ramiro Carrera había empatado para el Granate.
River venció 3 a 1 a Lanús y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, tras imponerse este domingo en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió una victoria en un encuentro que tuvo emociones hasta los últimos minutos y logró avanzar a la siguiente instancia de los playoffs.
Thiago Almada abrió el marcador de penal a los 14 minutos del primer tiempo, mientras que Ramiro Carrera estableció la igualdad para el Granate a los 31. En el complemento, Tobías Andrada volvió a poner en ventaja al Millonario a los 23 minutos y, sobre el cierre, River convirtió el tercer tanto para asegurar la clasificación.
¡¡LE PEGÓ CON FURIA Y LO FUE A FESTEJAR CON LA GENTE!! Potente remate de Thiago Almada para anotar el 1-0 de River vs. Lanús. https://t.co/RgmkIlgOMj— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
Con este resultado, el conjunto de Núñez continuó en la pelea por el título y quedó a la espera de su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Instituto y Huracán.
River abrió el marcador, pero Lanús reaccionó
El equipo local comenzó con mayor posesión de pelota y generó la primera situación clara a los ocho minutos, cuando Nicolás Otamendi quedó frente al arco después de un cabezazo de Lautaro Rivero, aunque no logró conectar correctamente.
A los 12 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó un penal para River luego de una acción de Carlos Izquierdoz sobre Otamendi dentro del área. Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución y, con un remate rasante, estableció el 1 a 0.
LA TRANQUILIDAD DE SIEMPRE: el Flaco Pellegrino vivió casi sin inmutarse el gol de Carrera para el 1-1 de Lanús contra River en el Monumental. https://t.co/qjaQDpqWBz— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
Lanús reaccionó y comenzó a encontrar espacios. Santiago Beltrán evitó la igualdad con una importante atajada ante Alan Wlk a los 29 minutos, pero poco después Ramiro Carrera culminó una jugada colectiva y convirtió el 1 a 1.
Antes del descanso, Lautaro Rivero bloqueó un remate de Marcelino Moreno que pudo haber significado el segundo tanto visitante. De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador igualado.
PUÑOS APRETADOS, ABRAZOS CON EL CT E INDICACIONES: así vivió Leo Ponzio el gol de Almada para River ante Lanús en el Monumental. https://t.co/qpmI3Y7Mkd— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
Andrada volvió a poner en ventaja al Millonario
En el segundo tiempo, River intentó recuperar el protagonismo y generó situaciones para romper la igualdad. Tomás Galván exigió a Nahuel Losada con un remate que el arquero desvió al córner, mientras que Giovanni González también participó de una llegada peligrosa tras una combinación con Almada.
¡¡TREMENDO DESAHOGO DE THIAGO!! Almada GRITÓ CON TODO el gol de Andrada para River contra Lanús. https://t.co/UcmXwD4hMw— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
Lanús respondió a los 12 minutos, cuando Ramiro Carrera recuperó la pelota en la salida del local y remató apenas por encima del travesaño. En la jugada siguiente, Lucas Beltrán tuvo una oportunidad frente a Losada, pero no consiguió convertir.
A los 23 minutos llegó una de las acciones decisivas del encuentro. Thiago Almada ejecutó un tiro libre que impactó en la unión del travesaño y el palo derecho. Tobías Andrada aprovechó el rebote y definió de primera para establecer el 2 a 1.
El tanto devolvió la ventaja al Millonario, aunque el partido continuó abierto y ambos equipos generaron nuevas situaciones.
Un cierre intenso y el gol que aseguró la clasificación
River estuvo cerca de ampliar la diferencia mediante Sebastián Driussi, quien eludió al arquero y remató desde larga distancia, aunque la pelota pasó muy cerca del arco. Más tarde, Ángel Correa tampoco pudo conectar un centro rasante de Giovanni González dentro del área chica.
¡EL DESAHOGO DEL PIBE! Tobías Andrada encontró el rebote tras el tiro libre de Thiago Almada que pegó en el palo y anotó el segundo del Millonario. https://t.co/PUpIFWMR2w— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026
Lanús tuvo una oportunidad decisiva a los 38 minutos del complemento. Nicolás Otamendi rechazó sobre la línea un remate de Sepúlveda y evitó el empate. Poco después, Lucas Besozzi tampoco logró aprovechar un centro cruzado que superó al arquero Santiago Beltrán.
A los 43 minutos del segundo tiempo, Thiago Almada volvió a convertir y estableció el 3 a 1 definitivo. El mediocampista, que había abierto el marcador de penal durante la primera etapa, completó su doblete y aseguró la clasificación de River a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
El Millonario celebró así una victoria importante ante su público y mantuvo sus aspiraciones de volver a conquistar un título, mientras que Lanús quedó eliminado del Torneo Clausura.