El Millonario convirtió tercer gol y se impone 3 a 1 en el Monumental frente al Granate por los octavos de final del Torneo Clausura.
River le gana 3 a 1 a Lanús en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El Millonario busca conseguir la clasificación a cuartos de final y mantener sus aspiraciones de conquistar un título después de dos años y medio. Enfrente, el Granate intenta dar el golpe como visitante y continuar en los playoffs del campeonato.
El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto y Huracán.
Seguí las principales incidencias del partido
43 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
36 minutos ST: River se perdió el tercero
Tras un centro rasante de González, Correa no pudo conectar dentro del área chica y Losada evitó la caída de su valla.
32 minutos ST: amonestado Espíndola
El volante de River recibió la amarilla por una dura falta en la mitad de la cancha.
29 minutos ST: Driussi estuvo cerca del gol
El delantero de River aprovechó un pase largo de Espíndola, eludió al arquero que había quedado a mitad de camino y definió desde larga distancia, pero el balón se fue a centímetros del arco.
25 minutos ST: cambios en Lanús
Se fueon Wlk y Carrera. Ingresaron Yoshan Valois y Lucas Besozzi. Fueron amonestados Marcelino Moreno y Sebastián Driussi.
23 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras un tiro libre de Almada que pegó en la unión del travesaño y el palo derecho, el rebote le cayó a Tobías Andrada, que no dudó y definió de primera para poner el 2-1.
¡¡ESTUVO ATENTO PARA MANDARLA A GUARDAR!! El tiro libre de Almada pegó en el ángulo y en el rebote Andrada anotó el 2-1 de River vs. Lanús. https://t.co/5KdFi5Vwms— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026
11 minutos ST: cambio en River
Se retira Marcos Acuña, con una molestia muscular, e ingresó Francisco Ortega.
10 minutos ST: remate de Galván tapado por Losada
El arquero de Lanús mandó la pelota al tiro de esquina tras un disparo del volante de River.
4 minutos ST: llegada de River
Thiago Almada manejó los hilos del ataque y filtró para Giovanni González, que desbordó y sacó un centro punzante, pero nadie llegó para conectarlo.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Cómo fue el PT
River tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la apertura del marcador a los 14 minutos. Thiago Almada ejecutó un penal sancionado por Pablo Dóvalo tras una acción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi dentro del área.
Lanús reaccionó y comenzó a generar situaciones de peligro. A los 29 minutos, Santiago Beltrán evitó el empate con una importante atajada ante Alan Wlk, pero dos minutos después Ramiro Carrera culminó una jugada colectiva y estableció el 1 a 1.
Antes del descanso, Lautaro Rivero bloqueó un remate de Marcelino Moreno que pudo haber significado el segundo gol del conjunto visitante. De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador igualado.