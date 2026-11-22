Una familia de Concordia apuesta a la producción de kiwis rojos y amarillos en Entre Ríos, mediante un proyecto experimental desarrollado en una antigua quinta de arándanos. La iniciativa es impulsada por el productor Pablo Yelín, quien busca adaptar variedades de esta fruta a las condiciones de la región y aprovechar la infraestructura que quedó disponible tras el retroceso del cultivo de arándanos.

El emprendimiento comenzó hacia 2018, cuando la familia adquirió una quinta de aproximadamente 10 hectáreas que anteriormente estaba destinada a la producción de arándanos. Allí decidieron plantar kiwis, pese a las dificultades que presenta el clima de Concordia para una especie que tradicionalmente se cultiva en regiones más frías.

En declaraciones a Bichos de Campo, Yelín explicó que uno de los principales desafíos es la cantidad de horas de frío necesarias para el desarrollo de las plantas. "Acá tenemos mucho menos horas de frío al año", señaló. Mientras el kiwi verde convencional requiere alrededor de 700 horas, en Concordia se registran aproximadamente 400.

Kiwis rojos y amarillos: variedades que buscan adaptarse a Entre Ríos

La primera experiencia de la familia fue con el kiwi verde tradicional, para cuya plantación inicial de una hectárea recurrieron a un crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI). También tomaron como referencia algunos ensayos realizados anteriormente por el INTA en la región.

Sin embargo, en 2023 encontraron una alternativa que podría ofrecer mejores resultados. "Conseguimos estas variedades. Son kiwi rojo y amarillo, de una universidad de Bolonia. Hicimos un convenio de investigación y dimos con que son un poco más adaptadas a nuestro clima y se comportan un poco mejor", relató Yelín.

Según las primeras observaciones, el kiwi amarillo necesita menos horas de frío que el verde, mientras que el rojo presenta requerimientos todavía menores. No obstante, el productor aclaró que el proyecto continúa en etapa experimental y que todavía faltan varias campañas para evaluar su rendimiento.

"Es un ensayo. Recién el año pasado cosechamos algunos kiwis, así que estamos esperando a ver los resultados", explicó. Las plantas llevan apenas dos años de desarrollo y todavía no alcanzaron su etapa de plena producción, que normalmente comienza entre el cuarto y quinto año.

Una cosecha anticipada que podría ofrecer ventajas comerciales

Una de las características que entusiasma a la familia es la posibilidad de obtener fruta antes que en las principales regiones productoras del país, ubicadas en el sudeste bonaerense, especialmente entre Balcarce y Mar del Plata.

Foto: Bichos de Campo.

"Empieza a cosecharse el rojo a mediados de febrero, después el amarillo a fines de febrero y en marzo el verde", detalló Yelín. Esta diferencia permitiría acceder al mercado con una cosecha anticipada respecto de otras zonas productoras.

El manejo de las plantas presenta desafíos adicionales, debido a que cada variedad tiene distintos momentos de brotación, floración y maduración. Por ese motivo, la familia trabaja en la adaptación de técnicas de fertilización, manejo del suelo y aplicaciones específicas.

Foto: Bichos de Campo.

En la quinta también utilizan recursos disponibles en la región, como corteza de pino proveniente de la actividad forestal. Actualmente, tres personas trabajan en el manejo del cultivo, que todavía mantiene una escala reducida y requiere numerosas tareas manuales.

La reconversión de antiguas quintas de arándanos

El proyecto también busca aprovechar instalaciones que quedaron sin utilización tras la caída de la producción de arándanos en Concordia. Durante su etapa de mayor expansión, este cultivo llegó a ocupar aproximadamente 2.000 hectáreas en la región.

Muchas de aquellas quintas conservaron sistemas de riego, cámaras frigoríficas, espacios de empaque y otras instalaciones que podrían utilizarse para nuevas producciones intensivas.

Foto: Bichos de Campo.

"En nuestra zona hay mucha infraestructura ociosa. La cuestión es tomarse el trabajo, investigarlo y por ahí se puede lograr", sostuvo el productor.

La iniciativa también permitió incorporar trabajadores provenientes de otra actividad familiar: una maderera dedicada a la impregnación de postes de eucalipto. Cuando ese sector atravesó períodos de menor actividad, parte del personal comenzó a participar en el proyecto frutícola.

Una fruta de distintos colores y sabores

Además de sus diferencias productivas, los kiwis rojos y amarillos presentan características particulares de sabor que podrían resultar atractivas para los consumidores.

"El verde es un poco más ácido, el amarillo es más dulce y el rojo es más dulce aún", describió Yelín. La variedad amarilla también es conocida comercialmente como golden kiwi.

Aunque todavía faltan años para determinar la viabilidad comercial del emprendimiento, el productor mantiene expectativas sobre el potencial de estas frutas.

"No hay que ser ansioso, esperar un poco y ver realmente qué pasa", reconoció. Sin embargo, destacó la importancia de explorar alternativas para la economía regional: "Estoy contento de haber encontrado una alternativa para la ciudad".

Finalmente, recordó su primera experiencia al probar los frutos cosechados en la quinta. "Cuando lo probé lo primero que dije fue: si esto no se conoce tanto, con el sabor que tiene, tiene un potencial enorme", concluyó en declaraciones a Bichos de Campo.