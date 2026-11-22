River Plate venció 3-1 a Lanús este domingo en el estadio Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Mientras el equipo de Leonardo Ponzio celebraba la clasificación, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sobre las principales incidencias del encuentro.

Thiago Almada, la patada de Carlos Izquierdoz a Nicolás Otamendi y las decisiones del entrenador durante el partido fueron algunos de los temas que más reacciones generaron entre los hinchas.

La patada de Izquierdoz a Otamendi y el penal de River

El encuentro tuvo una de sus primeras escenas polémicas a los 12 minutos del primer tiempo. Carlos Izquierdoz intentó despejar una pelota y terminó impactando con su pierna en el rostro de Nicolás Otamendi.

El árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal para River y Thiago Almada se encargó de la ejecución. El mediocampista convirtió desde los doce pasos y puso en ventaja al Millonario.

La jugada no pasó inadvertida en las redes sociales. Los usuarios hicieron bromas sobre el golpe que recibió Otamendi y compararon la situación con otras imágenes virales del fútbol.

El defensor de River quedó tendido en el campo de juego tras el impacto, mientras que los hinchas aprovecharon la secuencia para publicar memes sobre la intensidad del cruce.

Thiago Almada, la figura de la noche

Almada fue uno de los grandes protagonistas del triunfo. Además de convertir el penal que abrió el marcador, participó en la jugada del segundo gol y selló el resultado con el 3-1 en el tramo final del encuentro.

Su actuación generó elogios entre los hinchas, que destacaron su rendimiento después de las críticas que había recibido en las últimas semanas.

Uno de los comentarios más compartidos celebró su desempeño y lo calificó como una de las figuras del equipo. Otros usuarios aprovecharon el resultado para recordar las dudas que había generado su llegada al club.

Las reacciones por los cambios de Ponzio

Las decisiones de Leonardo Ponzio también quedaron en el centro de las bromas. En particular, los usuarios cuestionaron con humor el tiempo que demoró en realizar algunas modificaciones durante el segundo tiempo.

Uno de los memes comparó la supuesta lentitud del entrenador para hacer los cambios con la rapidez con la que se acercó a saludar a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, tras el partido.

La publicación hacía referencia a los momentos en que Marcos Acuña y Lucas Beltrán debieron salir por molestias físicas y a las decisiones que tomó el técnico durante el desarrollo del encuentro.

Los mejores memes de River ante Lanús

Las redes sociales también dejaron otras reacciones sobre el triunfo del Millonario. Entre los temas más comentados estuvieron el rendimiento de Giovanni González, el festejo de los hinchas tras el tercer gol y las bromas de los simpatizantes de otros equipos.

La victoria por 3-1 le permitió a River avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde espera por el ganador del cruce entre Instituto y Huracán.