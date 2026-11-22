Miles de jóvenes y estudiantes salieron a las calles de distintas ciudades europeas para participar de una jornada internacional de protestas contra el aumento del costo de vida, los recortes presupuestarios y el crecimiento del gasto militar. Las movilizaciones se desarrollaron el viernes 20 de noviembre y fueron coordinadas por una coalición de más de 50 organizaciones juveniles.

Las manifestaciones tuvieron como escenario ciudades de Suiza, Alemania, España, Italia y Reino Unido, entre otros países. Bajo consignas como «Luchamos por nuestro futuro, no por sus guerras», los participantes reclamaron que los gobiernos destinen mayores recursos a educación, vivienda y políticas sociales, en lugar de incrementar las inversiones en defensa.

Foto: Fabrice COFFRINI/AFP

Suiza: 40.000 personas participaron de las movilizaciones

Uno de los escenarios principales de las protestas fue Suiza, donde, según estimaciones de los organizadores, alrededor de 40.000 personas participaron de las convocatorias en distintas ciudades.

En Zúrich se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Algunos participantes arrojaron petardos y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Un total de 29 personas fueron detenidas temporalmente para ser interrogadas.

También hubo incidentes en Lausana, donde la Policía utilizó camiones hidrantes y gases lacrimógenos. En Basilea se registraron algunos altercados, aunque no se informaron detenciones.

En contraste, la movilización en Berna, capital suiza, se desarrolló de manera pacífica. Entre 7.000 y 10.000 jóvenes recorrieron las calles acompañados por una actuación orquestal y un concierto al aire libre.

Foto: Fabrice COFFRINI/AFP

Las protestas se extendieron a Alemania, España e Italia

En Alemania, las manifestaciones tuvieron lugar en diferentes ciudades. En Hamburgo, los estudiantes reclamaron mayores recursos para las escuelas, los servicios sociales y la salud, además de cuestionar el aumento del costo de vida y el posible regreso del servicio militar obligatorio.

En Berlín, alrededor de 1.000 estudiantes universitarios y secundarios se movilizaron por las preocupaciones vinculadas al rearme alemán y la posibilidad de que se restablezca la conscripción militar.

En España, cientos de estudiantes marcharon por el centro de Madrid en defensa de la educación pública. Denunciaron el deterioro de los establecimientos educativos, la falta de docentes y las condiciones de las aulas.

En Italia, las protestas tuvieron una importante convocatoria en Roma y Milán, donde decenas de miles de personas participaron de las movilizaciones. Los reclamos estuvieron vinculados con las políticas económicas del gobierno, los recortes en salud y educación y el encarecimiento de la vida.

También hubo movilizaciones en Reino Unido

En Londres, cientos de jóvenes se concentraron frente al Parlamento y en las inmediaciones de Trafalgar Square. Con pancartas y consignas contra la guerra, el racismo y la crisis climática, reclamaron mayores inversiones en educación superior y políticas destinadas a las nuevas generaciones.

Durante la jornada también se registraron algunos enfrentamientos entre grupos de manifestantes de distintas posiciones políticas y se produjeron detenciones.

Las convocatorias formaron parte de una movilización internacional que, según los organizadores, contempló actividades en alrededor de 400 ciudades de más de 20 países.

Los reclamos de los jóvenes europeos

Aunque las demandas tuvieron particularidades en cada país, los manifestantes coincidieron en cuestionar las prioridades presupuestarias de los gobiernos europeos.

Entre los principales reclamos estuvieron:

Acceso a viviendas con alquileres más económicos.

Mayor inversión en educación pública y mejores condiciones en escuelas y universidades.

Mejoras en los servicios de salud y asistencia social.

Medidas para enfrentar el aumento del costo de vida.

Rechazo al incremento del gasto militar y al servicio militar obligatorio.

Políticas ambientales y mayor justicia social.

La movilización fue impulsada por una coalición juvenil integrada por más de 50 organizaciones. Los convocantes anunciaron que continuarán con las acciones para exigir respuestas a los gobiernos.

En Suiza, además, anticiparon una nueva protesta nacional para el 4 de diciembre bajo el lema «Acto Dos».