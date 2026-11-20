Una violenta tormenta en Brasil provocó al menos tres muertes y daños en unas 8.000 viviendas de Tupanciretã, en Rio Grande do Sul. Las ráfagas alcanzaron los 114 kilómetros por hora y una supercélula causó destrozos, cortes de servicios y numerosos heridos.
Una violenta tormenta en Brasil dejó al menos tres muertos, numerosos heridos y miles de viviendas dañadas durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, en la ciudad de Tupanciretã, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul. El fenómeno provocó voladuras de techos, derrumbes, caída de árboles y postes, además de interrupciones en los servicios de electricidad, agua potable y comunicaciones.
El intendente Gustavo Herter Terra confirmó que tres personas fallecieron como consecuencia del temporal. Entre las víctimas se encontraba Ronaldo Machado Salles, exconcejal del municipio, mientras que las identidades de los otros dos fallecidos no habían sido difundidas. También se registró una cuarta muerte en la ciudad, aunque las autoridades aclararon que no estuvo relacionada con la tormenta.
El fenómeno golpeó la localidad entre las 3 y las 3.40, con ráfagas de viento que alcanzaron los 114 kilómetros por hora, lluvias intensas y granizo. La magnitud de los destrozos obligó a desplegar operativos de emergencia para asistir a los damnificados y despejar las calles.
Una ciudad devastada por la tormenta
El intendente estimó que unas 8.000 de las 8.600 viviendas de Tupanciretã sufrieron voladuras de techos, aunque aclaró que se trataba de una evaluación preliminar, pendiente de confirmación mediante un relevamiento oficial.
“La ciudad se terminó”, expresó Terra durante una entrevista con Rádio Gaúcha, al describir el escenario que encontró después del temporal.
Los daños también alcanzaron edificios públicos, establecimientos comerciales, estaciones de servicio y centros de salud. Las imágenes difundidas mostraron viviendas sin techo, estructuras derrumbadas, árboles arrancados de raíz y calles cubiertas de escombros.
Una supercélula provocó ráfagas de 114 kilómetros por hora
La Defensa Civil de Rio Grande do Sul confirmó que el fenómeno estuvo asociado al paso de una supercélula, una tormenta severa caracterizada por corrientes ascendentes de aire en rotación, capaces de generar granizo de gran tamaño, precipitaciones intensas y vientos destructivos.
Según los registros del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet), las ráfagas alcanzaron los 114 kilómetros por hora. Además, los sistemas de monitoreo registraron aproximadamente 50 milímetros de lluvia durante la madrugada.
El radar meteorológico de Porto Alegre detectó la supercélula sobre la región alrededor de las 3.19. Previamente, a las 2.38, las autoridades habían emitido una alerta roja por riesgo de tormentas severas, granizo y vientos intensos.
Investigan si también se produjo un tornado
Aunque inicialmente circularon versiones que atribuían los daños al paso de un tornado, las autoridades meteorológicas no habían confirmado la formación de ese fenómeno.
Los especialistas señalaron que parte de la destrucción podría explicarse por una microexplosión atmosférica, conocida como downburst. Este fenómeno ocurre cuando una poderosa corriente de aire desciende desde una nube de tormenta y se expande violentamente al alcanzar la superficie.
Meu Deus do céu parece que caiu uma bomba em Tupanciretã. O tornado ACABOU com a cidade. https://t.co/lXNmt9Lqtk— Nico 🇪🇪 (@Nicoss1607) November 20, 2026
La Defensa Civil indicó que los daños se extendieron por una superficie de más de cuatro kilómetros, una dimensión que dificultaba atribuir toda la destrucción a un tornado aislado. Sin embargo, la posibilidad de que también se hubiera formado uno permanecía bajo evaluación.
Hospitales dañados y dificultades para asistir a los heridos
La tormenta también afectó gravemente los servicios de emergencia. La base local del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu) sufrió daños estructurales y parte de sus instalaciones se derrumbó mientras había trabajadores de guardia.
Fábio de Moura, integrante del servicio, relató a Rádio Gaúcha que debieron refugiarse debajo de las camas cuando comenzó a caer la estructura. Al salir, encontraron personas heridas y vecinos que intentaban trasladar a las víctimas por sus propios medios.
São chocantes as imagens dos estragos em Tupanciretã, após severa tempestade nesta madrugada. Há, segundo a imprensa, feridos e ao menos um óbito. Deixo minha solidariedade à população e familiares, e coloco meu gabinete à disposição do prefeito e do governo do estado para apoiarmos o município neste momento crítico e também em sua reconstrução. Em breve informarei sobre doações e voluntariado.— Felipe Camozzato (@felipecamozzato) November 20, 2026
Entre los casos atendidos mencionó el de una niña de cuatro años que sufrió múltiples fracturas y necesitaba asistencia médica urgente. Las calles bloqueadas por postes, cables y escombros dificultaron el desplazamiento de las ambulancias.
Desplegaron un operativo de emergencia
El Hospital de Caridade Brasilina Terra también sufrió importantes daños, por lo que las autoridades comenzaron a derivar pacientes hacia establecimientos sanitarios de Júlio de Castilhos y Santa Maria.
Los cortes de electricidad, la falta de agua potable y las dificultades en los servicios de telefonía e internet complicaron las tareas de asistencia y el relevamiento de las viviendas afectadas.
Tempestade severa atingiu Tupanciretã (RS) na madrugada desta sexta. Com ventos de 114 km/h e granizo destelhou cerca de 8 mil casas. Pelo menos 3 mortes confirmadas. Cidade sem luz e sem água. Força às famílias afetadas.🙏 https://t.co/liI03BQSZn— Natanael Melo (@NatanaelMexb) November 20, 2026
Ante la emergencia, el Gobierno de Rio Grande do Sul movilizó equipos de Defensa Civil, Bomberos, Brigada Militar y otros organismos estatales para colaborar con los rescates, asistir a las familias y despejar los accesos a la ciudad, reflejó PE.
El gobernador Eduardo Leite expresó su solidaridad con los habitantes y anunció el envío de recursos para atender las consecuencias del temporal.
Mientras continuaban los operativos, las autoridades municipales trabajaban para establecer la cantidad definitiva de heridos, viviendas destruidas y familias damnificadas, en medio de uno de los episodios meteorológicos más destructivos registrados recientemente en la región.
Fuente: GaúchaZH y Defensa Civil de Rio Grande do Sul.