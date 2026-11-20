Músicas de tu Barrio en Paraná: artistas y festival solidario.

El festival Músicas de tu Barrio en Paraná tendrá su primera edición este sábado 21 de noviembre, desde las 19, en el Paseo Jardín Marcelino Román. En diálogo con Elonce, integrantes de la comisión vecinal San José del Puerto Nuevo y artistas participantes brindaron detalles sobre el espectáculo y las actividades previstas.

Daniel Cottonaro, vicepresidente de la comisión vecinal, destacó que la propuesta surgió de tres músicos que residen en el barrio. "Estamos muy entusiasmados por este ciclo que comenzamos mañana", expresó, y valoró la posibilidad de desarrollar actividades culturales en un espacio recientemente recuperado.

(Elonce)

La jornada contará con las actuaciones de Analía Bosque, Yamil Isaac y Luis Barbiero. Además, habrá puestos gastronómicos con acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. La entrada será libre y gratuita, mientras que los asistentes podrán colaborar con donaciones para las familias afectadas por la creciente del río.

Daniel Cottonaro, vicepresidente de la comisión vecinal San José del Puerto Nuevo (Elonce)

Los artistas anticiparon cómo será el espectáculo

Analía Bosque explicó ante Elonce que cada músico aportará una propuesta diferente. "Somos artistas del barrio con diferentes repertorios", señaló, y anticipó que habrá canciones con influencias urbanas, rockeras, latinoamericanas y locales.

Analía Bosque, artista participante (Elonce)

La cantante también se refirió a las expectativas de continuidad. "Este primer encuentro inicia y la idea es repetirlo las veces que sea posible, ojalá cada año", manifestó.

Por su parte, Cottonaro remarcó que el objetivo es mantener activo el paseo mediante nuevas propuestas. También destacó la diversidad de especies vegetales del lugar y mencionó la intención de avanzar hacia su reconocimiento como un espacio protegido.

Laura Vázquez, vocal de la comisión vecinal San José del Puerto Nuevo (Elonce)

La importancia de recuperar los espacios públicos

Laura Vázquez, vocal de la comisión vecinal, recordó que el sector atravesó distintas etapas hasta convertirse en el actual Paseo Jardín Marcelino Román.

La vecinal busca que los habitantes de Paraná aprovechen el espacio recuperado y participen de actividades comunitarias. "Es un espacio que tiene que ser apropiado porque si no queda como un espacio de nadie", expresó Vázquez.

Finalmente, los organizadores recomendaron llevar sillas o reposeras para disfrutar del espectáculo. También invitaron a acercar alimentos, ropa y elementos de limpieza para colaborar con los vecinos afectados por las inundaciones, especialmente en Puerto Sánchez.