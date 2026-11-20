El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 245 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Colonia Yeruá. Uno de los conductores fue trasladado preventivamente al Hospital Masvernat de Concordia. El tránsito permaneció habilitado, aunque con restricciones.
Un siniestro vial entre dos camiones en Ruta 14 se registró a la altura del kilómetro 245, en jurisdicción de Colonia Yeruá, departamento Concordia. Uno de los vehículos terminó impactando contra un guardarraíl y una columna de alumbrado, mientras que su conductor debió ser trasladado preventivamente a un hospital.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre el carril con sentido norte-sur de la Ruta Nacional 14, cuando un camión DAF 480 realizaba una maniobra de retorno y cruce de carril.
Por causas que todavía se investigan, un camión Volkswagen 19.360 que circulaba en dirección norte-sur debió realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión. Como consecuencia, perdió su trayectoria e impactó primero contra el guardarraíl y posteriormente contra una columna de alumbrado ubicada en el sector.
Trasladaron preventivamente al conductor de uno de los camiones
Tras el siniestro, personal policial y de emergencias acudió al lugar para asistir al conductor del camión Volkswagen y evaluar las consecuencias del impacto.
De acuerdo con la información oficial, el camionero no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, fue trasladado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, para realizarle una evaluación médica preventiva.
En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Colonia Yeruá y personal de Caminera Concordia, quienes trabajaron para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los vehículos que transitaban por la zona.
Cómo quedó el tránsito sobre la Ruta Nacional 14
Como consecuencia del accidente, el tránsito permaneció reducido en el sector, aunque la circulación continuó habilitada. Las autoridades coordinaron las tareas necesarias para evitar mayores inconvenientes.
También colaboraron trabajadores de la empresa encargada de las obras de repavimentación que se desarrollan en ese tramo de la ruta. Además, se aguardaba la llegada de una grúa del peaje para retirar los vehículos involucrados.
Las actuaciones policiales continuaban con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro y establecer cómo se desarrollaron las maniobras previas al impacto.