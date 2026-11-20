Un despiste y vuelco en la Ruta Provincial 20 se registró durante la mañana de este viernes, minutos antes de las 8, en cercanías de la localidad de San Gregorio, departamento Villaguay. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Toyota Etios conducido por un hombre de 30 años, quien no sufrió lesiones.

Según la información policial, el vehículo circulaba en sentido norte-sur, desde Villaguay hacia Las Moscas, cuando su conductor habría perdido el control al atravesar un tramo de la calzada donde se había acumulado agua.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil se cruzó de carril y posteriormente volcó, hasta quedar apoyado sobre uno de sus laterales, a la vera de la ruta.

Tras el siniestro, personal de la Comisaría Villa Domínguez acudió al lugar para intervenir y constatar lo sucedido.

El conductor, domiciliado en la ciudad de Villaguay, logró salir del episodio sin lesiones. No obstante, se solicitó preventivamente la presencia de una ambulancia para que recibiera una evaluación médica.