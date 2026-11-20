La Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos por narcomenudeo en el barrio Las Colinas de Concordia, donde secuestró $1.649.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concordia y se desarrollaron en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo del juez Mauricio Guerrero, con intervención de la Fiscalía encabezada por Fabio Zabaleta. Los operativos tuvieron como objetivo avanzar en la investigación de presuntas actividades vinculadas con la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

Durante los procedimientos, los efectivos identificaron a siete personas mayores de edad. La información policial no precisó que se hubieran producido detenciones ni informó sobre el secuestro de sustancias estupefacientes.

Secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares

Como resultado de las requisas realizadas en los inmuebles, el personal policial incautó una suma total de 1.649.000 pesos en efectivo, que quedó a disposición de la Justicia.

Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para las actuaciones judiciales.

Los dispositivos y el material incautado quedaron incorporados a la investigación, que continuará bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes.

Participaron divisiones policiales de tres departamentos

El operativo estuvo encabezado por personal de la División Drogas Peligrosas Concordia, que contó con el apoyo de efectivos de las divisiones de San Salvador y Villaguay.

También participaron los respectivos grupos especiales de esas dependencias, que colaboraron en la ejecución de las medidas judiciales.

La intervención conjunta permitió concretar los tres allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías N.º 1 en el barrio Las Colinas.