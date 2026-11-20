El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el alerta amarillo por tormentas fuertes para diez departamentos de Entre Ríos, con vigencia durante la mañana de este viernes. El organismo advirtió que podrían registrarse fenómenos de variada intensidad, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

La advertencia meteorológica comprende a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperaban condiciones de inestabilidad durante las primeras horas de la jornada.

Según el informe oficial, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en las zonas donde se desarrollaran las tormentas más intensas.

Advierten por tormentas fuertes y abundantes precipitaciones

El organismo nacional indicó que el área comprendida por el alerta podría ser afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por fenómenos capaces de generar complicaciones.

Entre las principales características previstas se encontraban la frecuente actividad eléctrica, las precipitaciones abundantes en períodos breves, las ráfagas intensas de viento y la ocasional caída de granizo.

La posibilidad de que se registraran importantes acumulados de lluvia en poco tiempo generaba especial atención, debido a que este tipo de fenómenos puede provocar anegamientos temporarios en calles, caminos y sectores con dificultades de drenaje.

Qué significa el alerta amarillo por tormentas

El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de cables caídos.

También se aconseja retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles inundadas y no sacar residuos que puedan obstruir los desagües.

Finalmente, se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de las autoridades locales, debido a que las condiciones pueden modificarse durante el desarrollo de los fenómenos.