Un fallo judicial frena los aumentos libres en las cuotas de las empresas de medicina prepaga y desde el sector de la salud privada emitieron duras críticas.

La resolución, que busca amortiguar el impacto del costo de las cuotas sobre los usuarios, reabrió un intenso debate acerca del equilibrio entre la regulación estatal de las tarifas y la sustentabilidad financiera de las prestaciones médicas.

Desde las empresas prestadoras, la respuesta ante esta decisión de la Justicia no se hizo esperar y estuvo marcada por una profunda preocupación. Las compañías aseguran que la imposibilidad de adecuar los valores de las cuotas al ritmo del proceso inflacionario actual amenaza de manera directa el funcionamiento operativo cotidiano y la estructura de costos indispensable para brindar un servicio adecuado a sus afiliados.

Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea no solo a las prepagas sino a la totalidad de las empresas del sistema privado de asistencia a la salud, fijó la postura institucional del sector tras conocerse la medida.

En declaraciones a un canal de streaming, el dirigente empresarial sostuvo con firmeza que el pronunciamiento judicial genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” dentro de la actividad.

Asimismo, el máximo referente de la UAS remarcó que las reglas de juego impredecibles y el congelamiento tarifario forzado ahuyentan las inversiones necesarias para mantener la infraestructura médica.

Según la visión del directivo, este tipo de fallos judiciales terminan desarticulando los planes económicos a largo plazo de los prestadores y comprometiendo gravemente el normal abastecimiento de insumos básicos y medicamentos importados.

En esa misma línea, Magonza encendió las alarmas sobre el verdadero alcance y las secuelas que este fallo puede acarrear para los afiliados en el corto y mediano plazo.

Según su visión, las consecuencias se reflejarán en una drástica reducción de la continuidad y el alcance de las prestaciones clínicas que hoy reciben los pacientes en los distintos centros de atención del país. “Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, completó.

Por su parte, los defensores del fallo argumentan que la intervención judicial resulta imprescindible para frenar incrementos desproporcionados que exceden la capacidad de pago de los afiliados.

Desde esta postura, se enfatiza que la protección del derecho fundamental a la salud y el acceso a la atención médica deben primar sobre las pretensiones de rentabilidad de las compañías privadas en momentos de crisis económica.

El conflicto deja expuesta una encrucijada compleja que requiere una solución de fondo entre las autoridades gubernamentales, la Justicia y las entidades del sector. Mientras se aguardan posibles apelaciones o instancias de negociación intersectorial, la incertidumbre se traslada de lleno a los millones de usuarios que dependen cotidianamente del sistema de salud privado. (NA)