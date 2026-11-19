La Maratón Internacional de Reyes de Concordia confirmó la fecha de su edición 2027. La tradicional competencia se realizará el sábado 9 de enero, con pruebas de 10 y 5 kilómetros, y tendrá como punto de llegada el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

La presentación oficial se llevó a cabo este jueves en la Peatonal del Bicentenario, con la participación del intendente Francisco Azcué; el subsecretario de Deportes, Gustavo Bou; el coordinador técnico Martín Méndez; el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, y el representante de la firma Rudas, Gustavo Rudaszewski.

Horarios y recorridos de la Maratón de Reyes

La prueba principal, de 10 kilómetros, largará a las 20 desde la esquina de San Lorenzo y Sarmiento. En tanto, la distancia complementaria de 5 kilómetros comenzará a las 20.20, desde Urquiza y Tucumán. Ambas tendrán llegada en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

El recorrido de los 10 kilómetros tendrá algunas modificaciones respecto del circuito tradicional. Desde San Lorenzo y Sarmiento, los corredores avanzarán por Isthilart, Urdinarrain y Alvear, pasarán por Plaza España y continuarán por Alem, Laprida y Bernardo de Yrigoyen. Luego seguirán por Primero de Mayo, La Rioja, Salta y Lamadrid, hasta regresar a San Lorenzo y finalizar en el corsódromo.

Para los 5 kilómetros, la largada será por calle Urquiza hacia Primero de Mayo, La Rioja, Salta y Lamadrid, hasta llegar a San Lorenzo. En Plaza 25, los participantes se incorporarán al circuito principal para completar el trayecto.

Además, la Mini Reyes, destinada a los chicos, se desarrollará el domingo 10 de enero por la tarde.

Cuánto costará la inscripción y cuándo comienza

El valor inicial de inscripción será de $30.000. El registro online comenzará este viernes 20 de noviembre a través de la página de Cronomet. En los próximos días se informarán las fechas habilitadas para anotarse de manera presencial.

Durante la presentación, Martín Méndez, quien corre la competencia desde los ocho años y ya ganó una edición, expresó su satisfacción por formar parte de la organización. “Contribuir a la ciudad como responsable de la prueba me pone muy feliz, la Maratón de Reyes es gran parte de mi vida deportiva”, señaló.

Por su parte, Gustavo Bou destacó la importancia de la competencia para Concordia y convocó a los vecinos a participar. “Considero que este evento es más que importante para nuestra ciudad, que es de todos nosotros y creo que es fundamental que el municipio y en este caso la Subsecretaría de Deportes, la puedan hacer”, sostuvo.

El funcionario también manifestó su entusiasmo por asumir la organización del evento y agradeció el acompañamiento recibido para llevar adelante una nueva edición de una de las citas deportivas más tradicionales de la ciudad.