El clásico de María Grande definirá al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Atlético María Grande y Litoral protagonizarán este domingo una final histórica, en la que estará en juego el título de uno de los campeonatos más importantes del fútbol regional. En la previa, Kevin López, entrenador de Atlético, y Omar “Yiyo” Werner, director técnico de Litoral junto a Darío Duarte, dialogaron con El Once Deportivo sobre las expectativas, la preparación de sus equipos y el significado de esta definición para toda la ciudad.

La primera final se disputó en la cancha de Litoral y terminó con una victoria de Atlético María Grande por 2 a 1. El conjunto local había comenzado ganando, pero su clásico rival logró revertir el resultado con dos goles en los últimos diez minutos. La revancha se jugará en el estadio de Atlético, donde se conocerá al nuevo campeón.

La definición tiene un carácter excepcional: será la primera vez que los dos clubes de María Grande se enfrenten por el título de la Liga de Paraná Campaña.

Hasta ahora, los antecedentes de finales entre clásicos rivales correspondían a los equipos de Viale, que protagonizaron tres definiciones de estas características.

Una final histórica que moviliza a toda María Grande

Durante la entrevista, los entrenadores coincidieron en que la expectativa superó ampliamente lo deportivo. La rivalidad entre Atlético y Litoral forma parte de la identidad de María Grande, donde familiares, amigos y vecinos comparten la pasión por ambos clubes.

“Es una locura, más que nada para la gente, para las dos hinchadas. Acá todos somos vecinos del pueblo y se es hincha de Atlético o de Litoral. Todo el tiempo en la calle se está hablando de eso”, expresó Kevin López.

El entrenador de Atlético reconoció que el entusiasmo de los simpatizantes también llegó al plantel, aunque intentó mantener a sus jugadores concentrados exclusivamente en el partido.

Werner, por su parte, remarcó que la primera final se desarrolló ante una importante concurrencia de público y sin incidentes. En ese sentido, destacó el comportamiento de ambas parcialidades y expresó su deseo de que la revancha mantenga el mismo espíritu.

“Acá nos conocemos todos, indistintamente de que haya hinchas de los dos clubes. Tenemos la oportunidad de vivir un evento importantísimo, histórico, por primera vez en el pueblo, y hay que saber sobrellevarlo cada uno en el rol que le toca”, manifestó.

Atlético llega con ventaja tras una remontada sobre el final

El primer encuentro dejó un desenlace inesperado. Litoral se había puesto en ventaja con un gol de Matías Peralta a los 42 minutos del primer tiempo y mantuvo el resultado favorable durante buena parte del partido.

Sin embargo, Atlético consiguió reaccionar en el tramo final. López explicó que durante el descanso buscó modificar el funcionamiento de su equipo, que había quedado condicionado por un desarrollo de juego trabado y con numerosos pelotazos.

“En el entretiempo traté de hacer hincapié en volver a nuestro juego, a nuestras raíces, que es el fútbol por abajo, tener una salida desde atrás y que el juego fluya asociándonos”, detalló.

El entrenador señaló que, después de conseguir el empate, decidió realizar variantes ofensivas para buscar la victoria. La apuesta dio resultado y Atlético logró quedarse con el primer clásico de la serie.

Pese a la ventaja, López evitó dar por definida la competencia.

“Somos muy conscientes de que solamente ganamos un partido y falta la mitad todavía. Quedan 90 minutos en nuestra cancha, que van a ser igual o más difíciles de lo que fue el domingo pasado”, aseguró.

Werner confía en que Litoral puede revertir el resultado

Del otro lado, Omar Werner reconoció que la derrota generó tristeza en el vestuario de Litoral, especialmente por la manera en que se produjo. No obstante, explicó que el plantel retomó rápidamente los entrenamientos y comenzó a preparar la revancha.

El entrenador contó que después del encuentro decidió darles tiempo a sus jugadores para procesar lo ocurrido. El martes, antes de la práctica, el cuerpo técnico mantuvo una reunión con el plantel para analizar el partido y enfocarse en el próximo desafío.

“Tenemos todas las fichas puestas en el partido del domingo y la firme convicción de que podemos dar vuelta el resultado”, afirmó.

Werner consideró que ambos equipos demostraron una gran paridad durante la primera final y anticipó otro encuentro disputado, en el que los detalles podrían resultar determinantes.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo y que por lo menos tenemos que ganar por un gol para forzar posibles penales. Confiamos en lo que tenemos y estamos trabajando para llegar bien anímicamente”, explicó.

El técnico también recordó que Litoral estuvo cerca de conseguir la victoria en el encuentro de ida, por lo que sostuvo que la serie todavía permanece abierta.

La preparación mental, una de las claves de la revancha

Los entrenadores coincidieron en que el aspecto emocional tendrá un papel importante durante los días previos a la definición.

Kevin López explicó que su cuerpo técnico trabajó sobre los errores cometidos en la primera final, las virtudes del rival y la recuperación física de los futbolistas.

“Se habla de la ansiedad y se ponen los pies sobre la tierra. Solamente se jugó la mitad de los 180 minutos. Tenemos que estar atentos todo el tiempo, no podemos cometer errores defensivos y confiamos mucho en lo que tenemos”, señaló.

El exdelantero también se refirió a su nueva etapa como entrenador, después de haber desarrollado una extensa trayectoria como futbolista y haber participado en numerosas finales.

“Las sensaciones son totalmente diferentes a cuando uno juega. Lo vivo todavía con la pasión, el nerviosismo y la ansiedad de cuando jugaba, pero soy consciente de que tengo que mantener la calma porque todo el tiempo debo tomar decisiones”, reconoció.

López recordó que decidió retirarse a los 38 años, convencido de que quería continuar vinculado al fútbol desde la dirección técnica.

“No me dan ganas de estar jugando, sinceramente. Lo disfruto desde el lugar en el que estoy, pero entiendo la pasión y todo lo que les pasa por la cabeza a los jugadores”, agregó.

La historia de los clubes y los títulos en juego

La final también enfrenta a dos instituciones con trayectorias diferentes dentro de la Liga de Paraná Campaña.

Atlético María Grande cuenta con 11 campeonatos y buscará volver a consagrarse después de 19 años, ya que su último título fue conseguido en 2007.

Litoral, en tanto, tiene una estrella en su historia, obtenida en 2014 bajo la conducción de Omar Werner, quien también participó como futbolista en otras definiciones del club.

El entrenador recordó que estuvo presente en las seis finales disputadas por Litoral: dos como jugador y cuatro como director técnico.

“Yo nací, me crié y soy hincha de Litoral. Hubo gente del club que me ayudó muchísimo en su momento a orientarme en la vida. Esto lo hago como una colaboración, con gusto y con las ganas necesarias”, expresó.

Werner también compartió un antecedente particular con su colega de Atlético. Ambos fueron campeones con Tabossi en 2011, cuando López integraba el plantel como futbolista y Werner formaba parte del cuerpo técnico junto a Sebastián Resiski.

La sorpresa de Antonio Todoro en El Once Deportivo

La entrevista tuvo un momento especial con la participación de Antonio Todoro, exfutbolista de destacada trayectoria en la Liga de Paraná Campaña, quien sorprendió a los entrenadores con un saludo durante el programa.

Todoro recordó sus enfrentamientos con Werner y su etapa como compañero de Kevin López en Atlético María Grande. Además, destacó el trabajo realizado por ambos equipos para llegar a la definición.

“Me pone muy contento que María Grande esté viviendo algo histórico. Para mí llegaron los dos mejores equipos. Son dos tipos que quieren mucho a sus instituciones y hay que valorar lo que hicieron durante todo el año”, expresó.

López agradeció especialmente las palabras del exjugador y recordó la influencia que tuvo en sus primeros años como futbolista.

“Cuando yo jugaba con él era chico, recién empezaba a disputar finales y semifinales. Muchas palabras que él me dijo son las mismas que hoy les repito a mis jugadores”, reveló.

Werner también recordó sus enfrentamientos con Todoro y destacó su capacidad futbolística, especialmente en las definiciones.

El intercambio dejó en evidencia los vínculos que construyó el fútbol regional a lo largo de las décadas, incluso entre protagonistas que defendieron camisetas rivales.

El pedido de los entrenadores para que la final sea una fiesta

Sobre el cierre de la entrevista, ambos directores técnicos enviaron un mensaje a los hinchas de Atlético y Litoral, con el objetivo de que la revancha se desarrolle en un marco de respeto y convivencia.

Werner hizo especial hincapié en la responsabilidad que tendrán todos los participantes del espectáculo deportivo, desde los futbolistas y cuerpos técnicos hasta los dirigentes, árbitros, fuerzas de seguridad y simpatizantes.

“Ojalá sea una fiesta de María Grande, indistintamente del resultado. Que podamos vivir todo en armonía, con el fanatismo, el cántico y el grito, que es lo que le da vida y color al fútbol”, manifestó.

El entrenador de Litoral destacó que la rivalidad deportiva no debe alterar la convivencia cotidiana entre vecinos de una misma comunidad.

EL ONCE DEPORTIVO - CAMPAÑA El CLÁSICO DE MARÍA GRANDE DEFINE AL CAMPEÓN DEL CLAUSURA

“Una vez terminado el partido, ojalá todos seamos conscientes de que es una fiesta de María Grande. Que cada uno ponga su granito de arena para que esto salga bien”, sostuvo.

Por su parte, López ratificó que Atlético buscará aprovechar la ventaja conseguida en el encuentro de ida, aunque insistió en la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos restantes.

La revancha del domingo determinará si Atlético María Grande consigue su duodécimo título después de 19 años o si Litoral logra revertir la serie y conquistar su segunda estrella.